Els ninots tornen al C.C Ribera del Xúquer de la mà dels xiquets

Connect on Linked in

El Centre Comercial Ribera del Xúquer inaugura una exposició de ninots, realitzada per xiquets de la Comarca de la Ribera, que s’exposaran a concurs del 12 al 20 de març.

Set col·legis d’educació primària s’han apuntat a aquest concurs amb el qual podran guanyar fabulosos premis.

Aquesta nova activitat demostra l’enorme implicació que Ribera del Xúquer té amb la finalitat de protegir les picades d’ullet, els costums i les tradicions valencianes.

El Centre Comercial Ribera del Xúquer segueix avant amb els seus esdeveniments per a aquest mes de març tan valencià. I ho fa amb un dels elements més característics, populars i tradicionals de les falles valencianes: els seus famosos ninots.

D’aquesta manera, i des de hui fins el pròxim dia 20 de març, Ribera del Xúquer ha inaugurat l’exposició del Ninot, realitzada per alumnes de primària de diferents col·legis de la comarca de la Ribera.

Per a això, Ribera del Xúquer va convidar als principals col·legis de primària de la comarca a un concurs, amb la finalitat que els seus alumnes participaren donant forma al seu propi ninot. Set han sigut els col·legis de la zona els que han participat i que els seus ninots seran exposats en el Centre Comercial des del 12 al 20 de març. Així mateix, tots els participants que hagen treballat en els 3 ninots guanyadors que resulten triats, guanyaran fabulosos premis.

Aquests esdeveniments s’emmarquen dins de la implicació per part del Ribera del Xúquer per mantindre vives les tradicions valencianes, davant aquests temps tan complicats. Per a Patricia Campos, gerent del Centre Comercial Ribera del Xúquer: “estem encantats amb la inauguració d’aquesta exposició tan valenciana i fallera i on els xiquets de la comarca de la Ribera han sigut els vertaders protagonistes. Sens dubte, i gràcies als nostres xicotets artistes fallers, hem aconseguit mantindre els nostres costums i tradicions tan populars per això, des del Centre Comercial Ribera del Xúquer, volem animar a totes les famílies al fet que s’acosten a aquesta exposició tan especial i alhora tan casolana i tradicional.”

Aquest nou concurs no ha sigut l’únic realitzat aquest mes pel Centre Comercial Ribera del Xúquer. De fet, i durant tots els caps de setmana del mes de març, Ribera organitza “El Xou de la Ribera”, inspirat en el típic programa valencià dels anys 80, on tots els clients que presenten un tiquet de compra superior a 30€ en qualsevol dels seus comerços i restaurants podran participar i gana fins a 500€ en regals i targetes regal