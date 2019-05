Els nostres joves expressen les seues inquietuds a la Casa Jove La Torta de Picassent

Print This Post

La Casa Jove la Torta ha celebrat recentment una activitat on un grup de joves del municipi han exposat davant el públic present els seus projectes i les seues inquietuds



A la Casa Jove La Torta s’han escoltat les veus dels nostres joves per explicar les seues inquietuds i els seus projectes. En un format de cinc metres quadrats i durant un temps màxim de cinc minuts, Alba Segura, Carles Pastor, Carlos Arcento, Claudia Gadea, Cristian Moreno, Erick Muñoz, Ethan Talabera, Sandra Velasco, Lucía Aoca, han explicat diferents temes que els preocupen, els agraden o formen part de la seua vida com ara el dibuix, tocar el piano, les Falles, la història del València C.F., el plaer de viatjar, els animals, el voleibol, el joc del Fornite, entre d’altres.



Així també, tres joves més, Jesús, Zaida i Paco, alumnes que estudien el segon curs de Formació Professional en la branca administrativa a l’IES l’Om, han sigut els encarregats de presentar el seu treball basat en l’exposició «No més inferns», on l’alumnat del centre i amb motiu del 25N, Dia internacional per l’eliminació de les violències contra les dones, realitzaren uns treballs emprant la tècnica del collage per denunciar les violències contra les dones tan vigents a la nostra societat. Este treball també l’han presentat recentment al Centre Cultural Octubre de la ciutat de València.



Les seues reflexions i el seu treball posen de manifest que la joventut picassentina té la voluntat d’expressar allò què fan, els seus hobbies, els seus reptes de futur i la seua sensibilitat.