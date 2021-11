Els nous integrants del Consell Municipal d’Infància i Adolescència de Mislata prenen possessió del seu càrrec

Els 66 membres del Consell, el més nombrós de la seua història, representen a tota la infància del municipi i són elegits democràticament en eleccions bianuals celebrades en tots els centres escolars de la localitat



Carlos F. Bielsa: “Des d’aquest Ajuntament, continuarem defensant i donant suport a programes perquè vosaltres, xiquets i xiquetes de Mislata, tingueu l’oportunitat de dissenyar la ciutat del futur que voleu”



El Consell Municipal d’Infància i Adolescència de Mislata va iniciar ahir un nou mandat amb el nomenament dels 61 nous integrants, recentment elegits en unes eleccions celebrades en tots els centres educatius de Primària i Secundària. Aquesta àmplia renovació fa que el Consell, format finalment amb 66 representants, siga el més nombrós de la seua història.



L’acte de constitució, celebrat en el teatre del Centre Cultural Carmen Alborch, va estar presidit per l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, al costat de la regidora d’Infància, Lola Hortelano, Ximo Moreno, tinenta d’alcalde, Martín P. Lleial, regidor de Joventut, la directora general d’Infància de la Generalitat, Rosa Molero, i Marlene Perkins, coordinadora d’UNICEF Comunitat Valenciana. El pati de butaques va reunir molt de públic, en la seua majoria representants de la comunitat educativa de Mislata i familiars dels nous consellers i conselleres.



Als nous integrants del Consell Municipal d’Infància i Adolescència se’ls va entregar el corresponent diploma i als sortints una placa d’agraïment pels serveis prestats en aquests dos últims anys. Durant la seua intervenció, Carlos F. Bielsa va recordar l’aposta del govern municipal que va servir en el seu moment per a obtindre el reconeixement d’UNICEF com a ‘Ciutat amiga de la infància’. “Des de l’any 2014 apostem per donar veu a un dels col·lectius més importants del municipi, amb el qual mai abans s’havia comptat d’aquesta manera: els xiquets, xiquetes, adolescents… Perquè sou persones en constant aprenentatge, amb molta imaginació, amb molta capacitat per a triar projectes per a millorar el món”, afirmava Bielsa.

Aquest òrgan de representació dels xiquets i joves de Mislata es renova cada dos anys a través d’eleccions que se celebren en tots els centres educatius de la ciutat. En concret, el Consell està format per l’alumnat des de 3r de Primària fins a 4t de Secundària. En aquesta ocasió va haver-hi tot un rècord de participació en les eleccions celebrades el passat 2 de novembre a les quals es van presentar 108 candidatures.

A més, l’acte també va servir de comiat dels consellers i conselleres que deixaven el càrrec. Lola Hortelano va agrair la labor dels xiquets i xiquetes que s’acomiadaven del Consell per les fites aconseguides i animava als nous integrants a continuar defensant els drets de la infància a Mislata “perquè sou la veu de tots els xiquets, xiquetes i adolescents de la nostra ciutat”. Per part seua, tant Rosa Molero com Marlene Perkins, van felicitar els nous consellers i conselleres, als sortints i a l’Ajuntament de Mislata per ser un referent en polítiques d’infància per a altres municipis.