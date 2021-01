Els pacients de l’hospital de campanya de la Fe tornaran a la seua ubicació quan milloren les condicions meteorológicas

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un total de 20 pacients de l’hospital de campanya de la Fe han sigut reubicats al llarg del dia en l’antiga escola d’infermeria per a augmentar la seua confortabilitat a causa de les fortes ratxes de vent que han assotat la zona on està situat l’hospital de campanya.

El trasllat s’ha fet per a augmentar les condicions de confort d’aquestes persones. A penes passen les actuals condicions de forts vents que assoten la Comunitat Valenciana, els pacients tornaran a l’hospital de campanya de la Fe ja que el mateix no presenta cap desperfecte, encara que es realitzarà una revisió detallada d’aquest. Segons ha explicat la secretària autonòmica d’Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés “el trasllat s’ha realitzat per prudència i té caràcter preventiu i temporal”.

Els hospitals de campanya de Castelló i Alacant, situats en una zona més protegida contra el vent, continuen operant amb normalitat i albergant pacients en condicions òptimes