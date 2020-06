Els paratges de la Murta i la Casella d’Alzira recuperen l’horari habitual amb restricció d’aforament

Connect on Linked in

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, la Regidoria de Medi Ambient Agricultura i Transició Ecològica ha informat de l’ampliació horària als Paratges Naturals Municipals de la Murta i la Casella d’Alzira.



L’entrada en fase 2 el passat cap de setmana ja va propiciar que de manera gradual s’anara recuperant la normalitat en les visites als espais naturals.

El Consell del Paratge Natural Municipal es va reunir dimarts passat i va acordar la recuperació de l’horari habitual de visites a la Murta, és a dir, de 8 del matí a 8 de la vesprada. En tot cas, per raons sanitàries només es permet un aforament diari de visites de 600 persones, la qual cosa permet un total de 4.200 visites a la setmana.



Per tal d’evitar aglomeracions de visitants s’ha establit una distribució al llarg del dia en les següents franges horàries i per al següent personal;



Horari De 8:00a 9:00 h De 9:00a 11.30 h De 11:30 a 14:00 h De 14:00 a 16:30 h De 16.30 a 19:00 h De 19:00 a 20:00 h Persones 100 100 100 100 100 100

A més se seguiran pautes per a l’accés donant entrada prioritària en qualsevol franja horària als visitants majors de 70 anys o vulnerables. I en tot cas, els grups no hauran d’excedir les 8 persones i s’evitaran les aglomeracions.



A la Casella, per les seues característiques, es permet ara mateix l’accés sense aforament, si bé les bicicletes no podran superar la velocitat de 30 km/hora en tot moment i no poden circular per sendes. S’evitaran les aglomeracions, per la qual cosa els grups no haurien d’excedir les 15 persones.



En els dos casos, els visitants han de respectar en tot moment les mesures de prevenció de transmissió de Covid-19, recollint tot el fem que generen, incloent-hi mascaretes, guants, tovalloletes i altres elements d’un sol ús, i depositant-los en els contenidors de l’entrada.



Els aparcaments i àrees recreatives romandran obertes, i els usuaris hauran de complir les mesures d’higiene i respectar les distàncies mínimes.



L’entrada en pròximes fases permetrà una ampliació de l’aforament, si bé en cap moment caldrà oblidar la precaució respecte a la covid i als incendis forestals.