Els parcs les Eres i Pinar d’Almussafes posen a punt els seus gronxadors

Les persones usuàries dels parcs Les Eres i Pinar gaudiran en breu d’unes zones de joc renovades. El Consistori Municipal incorporarà noves estructures en aquests espais i adequarà les condicions dels elements ja presents. Per a això, ha adjudicat un contracte de 33.037 euros a l’empresa Mobipark, S. L. La regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud, considera que aquesta actuació és una “clara demostració del nostre compromís amb la infància i amb la seua necessitat d’entreteniment, aprenentatge i socialització”.



Els jocs infantils dels parcs Les Eres i Pinar d’Almussafes comptaran en breu amb elements més segurs i confortables gràcies als 33.037,36 euros que l’Ajuntament de la localitat invertirà per a solucionar els perills que aquests elements generen per a les persones usuàries a causa del seu deteriorament. El consistori planteja aquesta nova actuació urbanística, adjudicada a l’empresa Mobipark, S. L., per a la incorporació de noves peces i la reparació de les quals es troben en mal estat.



“Amb aquesta actuació sumem espai a aquestes dues àrees d’esbarjo, atés que els artefactes en funcionament no desapareixen, sinó que s’actualitzen. Així, milloren els que estaven en servei i afegim nous, en una clara demostració del nostre compromís amb la infància i amb la seua necessitat d’entreteniment, aprenentatge i socialització”, destaca la regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud.



Al parc de Les Eres, situat al nord del nucli urbà, es procedirà al subministrament i instal·lació d’un joc múltiple amb estructura d’alumini anoditzat i tobogan de tub en espiral de polièster reforçat amb fibra de vidre i d’un gronxador amb cistella i pals d’alumini, tots dos amb el seu corresponent paviment. A més, es repararan el sòl de cautxú existent i els jocs infantils i molls ja col·locats, els quals també es repintaran per a millorar el seu aspecte i usabilitat.



Al parc Pinar s’instal·larà un joc múltiple amb estructura d’acer inoxidable, panells de polietilé, 5 plataformes i passarel·les i un pont flexible d’unió, al que se sumarà també un tobogan d’acer inoxidable. Completarà l’actuació, a més de la col·locació del sòl indicat en la normativa per a aquesta mena d’entorn, la reparació i repintat dels elements existents per a garantir la seguretat i la millora del paviment de les peces ja en ús.



No és la primera vegada que s’actua en aquests parcs. El joc múltiple i el gronxador de Les Eres tenen al voltant de vint anys i durant aquest temps han sigut diverses les intervencions realitzades per a la seua reparació i manteniment. El mateix ha ocorregut amb el joc múltiple del Pinar, que encara que és més recent ja ha sigut objecte de diferents treballs de conservació, com el que es va dur a terme en 2018, quan es va renovar la tanca de seguretat de la zona.