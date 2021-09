Els pilots del Centre de Tecnificació del Circuit Ricardo Tormo comencen el curs

Print This Post

Compaginaran els seus estudis en el Complex Educatiu de Cheste amb la seua formació esportiva en el Circuit

Huit pilots formen part del programa aquest curs

Cheste (08.09.21). Els joves pilots que formen el Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva del Motor (CETDM) del Circuit Ricardo Tormo han iniciat hui a Cheste el curs escolar 2021 2022.

Els alumnes han assistit a l’acte de benvinguda al costat dels seus familiars en les instal·lacions del Circuit Ricardo Tormo i posteriorment s’han traslladat al Complex Educatiu de Cheste en el qual han tingut l’oportunitat de conéixer als seus companys de classe i el lloc en el qual residiran durant els pròxims mesos.

Dels huit pilots que formen part del programa, cinc el faran en la seua modalitat completa que inclou formació acadèmica i esportiva. Es tracta d’Adrián Benito, Eric Gené, Max Mayer, Dani Briz i Álvaro García, tots ells pilots de karting.

La valenciana Nerea Martí, pilot en les W Sèries, l’alacantí Daniel Maciá i el català Quique Bordás, pilots del Campionat d’Espanya de Fórmula 4 amb la Fórmula de Campions, han obtingut les beques esportives ja que han completat la seua educació obligatòria.

El director adjunt del Circuit Ricardo Tormo, Pablo Balanzá ha indicat en la presentació del curs que “la inversió que des del la Generalitat es realitza en esport base no sols va enfocada a l’àmbit esportiu. Per això, encara que es tracta d’esportistes i l’automobilisme estarà en el seu dia a dia, no hem d’oblidar que es tracta d’estudiant i la formació acadèmica és clau a la seua edat”.