Els Poblats Marítims acullen dissabte la Carrera de la Dona que torna a València amb 4.000 corredores

La regidora d’Esports destaca que “entre els objectius d’esta prova solidària estan promoure la pràctica esportiva, lluitar contra el càncer i conscienciar sobre la importància de la prevenció, i combatre la violència de gènere i les desigualtats”.

La Carrera de la Dona torna a València amb 4.000 corredores que participaran demà, dissabte dia 11, en esta prova solidària contra el càncer de mama que se celebrarà als carrers dels Poblats Marítims. “Així, després d’un any, esta carrera torna al cap i casal amb l’objectiu de promoure la pràctica esportiva, lluitar contra el càncer i conscienciar sobre la importància de la prevenció”, tal com ha explicat hui la regidora d’Esports Pilar Bernabé, durant la presentació d’esta prova, que serà la primera parada de la Carrera de la Dona Central Lechera Asturiana 2021.

La carrera es portarà a terme demà, dissabte 11 de setembre, a partir de les 19.00 h, en un traçat de poc més de 6 quilòmetres. L’eixida estarà situada en la zona de la platja de la Malva-rosa, al carrer José Ballester Gozalvo, i la meta a un quilòmetre, a la platja del Cabanyal. A més, per tal de garantir les mesures de seguretat, les corredores eixiran en onades de 700 participants cada 20 minuts.

La regidora d’Esports de l’Ajuntament de València i presidenta de la Fundació Esportiva Municipal, Pilar Bernabé, ha explicat que “València ha estat compromesa des del primer minut i en els moments més complexos amb el running i amb les carreres”. “Els 4.000 dorsals de la Carrera de la Dona s’han acabat molt ràpid, perquè la comunitat runner de la ciutat cada vegada és més nombrosa i té moltes ganes i, per això, demà podrem gaudir de nou de la marea rosa als carrers de València”, ha indicat.

La presentació també ha comptat amb la presència de la portaveu de la Carrera de la Dona, Henar Calleja; l’atleta olímpica, Laura Méndez; i la psicóloga de l’Associació de Dones amb Discapacitat Xarxa, entitat amb la qual la carrera també col·labora.

Homenatge a les esportistes olímpiques

“La Carrera de la Dona té per objectiu incorporar a dones de totes les edats a la pràctica habitual de l’esport, lluitar contra el càncer i conscienciar sobre la importància de la prevenció, així com promoure hàbits de vida saludables per a evitar-ho en la mesura que siga possible, i combatre la violència de gènere i les desigualtats”, ha explicat Bernabé.

A més, enguany, l’organització també ha volgut rendir un homenatge a les esportistes valencianes Laura Méndez, Fátima Diame i Nagore Foltado, que han competit als jocs olímpics de Tòquio 2020.

Esperit solidari

En esta edició 2021 la “marea rosa” lluirà en les seues samarretes el lema ‘Per totes nosaltres’, com a homenatge a la capacitat de resiliència mostrada per tota la societat durant la pandèmia i especialment per les corredores que any rere any han participat en la Carrera de la Dona i que podran tornar a conquistar els carrers de València i també les de Vitòria-Gasteiz, Gijón, la Corunya, Madrid, Saragossa, Barcelona o Sevilla. A més, totes les dones lluiran el 016 en els seus dorsals en les carreres físiques, el telèfon d’atenció a les víctimes de violència masclista.

Així mateix, es mantindrà l’esperit solidari de les edicions anteriors i es realitzarà una donació a final del circuit a l’Associació Espanyola Contra el Càncer i es continuarà fent costat econòmicament a tres fundacions centrades a protegir les dones en diferents àmbits: Wanawake Mujer, Pulseras Rosas i Clara Campoamor. A més, a València, s’han posat a la venda 50 dorsal (100%) solidaris a favor de Xarxa, l’Associació Valenciana de Dones amb Discapacitat.

També la Carrera de la Dona manté el seu projecte de merchandising solidari #MásQueUnaMuñeca amb tots els models de l’any passat, elaborats per dones en risc d’exclusió social i supervivents de tràfic.

Dispositiu trànsit

Amb motiu d’esta prova, el consistori ha preparat un dispositiu de trànsit i de desviament de les línies de l’EMT en la zona afectada.

Així, el trànsit sentit sud des del carrer de José Ballester Gozalvo estarà tallat des de les 15 hores i igualment estarà prohibit estacionar en alguns trams des de les huit del matí. Per la seua banda, l’Empresa Municipal de Transports (EMT) tallarà el servici de les línies que circulen pel carrer d’Eugènia Vinyes, José Ballester Gozalvo i Isabel de Villena des de les 18.30 hores fins al final del servici de dia. Igualment, les línies del tramvia que circulen pel carrer d’Eugènia Vinyes i Doctor Lluch també s’hi voran afectades per la carrera i es tallarà el servici durant la competició.

El trànsit als Poblats Marítims quedarà completament restablit a les 22 hores de la nit.

XLIV Volta a peu a Sant Marcel·lí i Sant Isidre

D’altra banda, diumenge 12 de setembre tindrà lloc la Volta a peu a Sant Marcel·lí i Sant Isidre, inclosa al circuit de carreres populars que organitza la Fundació Esportiva Municipal, i on s’espera la participació d’uns 2.000 corredors i corredores.

Les dos eixides de la carrera, previstes a les 08.30 i a les 08:50 h, tindran lloc a l’avinguda de Tres Creus, entre els carrers de Campos Crespo i Pintor Agrassot. La carrera transcorrerà per Camí Nou de Picanya, carrer de l’Arquitecte Segura de Lago, Campos Crespo, Sant Vicent Màrtir, Salvador Perlés, Pius IX, rotonda del Camí Vell de Picassent i plaça de Santo Domingo de Guzmán per acabar de nou en l’avinguda de Tres Creus a l’altura de l’aparcament del cementeri.

Així, a partir de les 05 hores de la matinada es tallarà el trànsit de l’avinguda de Tres Creus des de la rotonda del Camí Nou de Picanya i Gaspar Aguilar per al muntatge de l’eixida de la carrera. Per la seua banda, el trànsit del Camí Nou de Picanya d’entrada no es tallarà en la seua totalitat sinó que compartirà calçada amb la carrera.

Per a més informació, consulteu els desviaments i afeccions al trànsit als canals informatius de l’Ajuntament de València.