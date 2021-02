Els pobles afectats per la prostitució en la Pista de Silla han exigit hui a Albal la llei de l’abolició de tràfics que protegisca les víctimes

Connect on Linked in

Després de l’assassinat de Floryna, l’Ajuntament que presideix Ramón Mari ha convocat als acaldes afectats per les màfies criminals que operen en els seus municipis, a la Delegada del Govern i María Such, per a coordinar la lluita

La segona mort d’una dona prostituïda a Albal ha provocat la reacció contundent del Govern que presideix Ramón Marí. Després de conéixer-se el desenllaç de Floryna, que va aparéixer morta fa uns dies, en una séquia de Silla, l’alcalde va convocar als homòlegs dels pobles també afectats per la prostitució de carrer que es dóna en la Pista de Silla. Al mateix temps que elevava la invitació al Consell per a, conjuntament, visibilitzar la lluita contra els proxenetes, perseguir-los i “acabar amb els puters”. Així d’explícit s’ha expressat en el minut de silenci convocat a les 12.00 hores, a la porta de l’Ajuntament al qual ha va acudir la Delegada del Govern, Gloria Calero i María Such, Directora General de l’Institut Valencià de les Dones on ambdues han advocat per exigir a l’Estat la creació d’una llei abolicionista contra el tràfic de dones, basada en els drets de les víctimes, que incorpore mesures de prevenció i recuperació integral, que perseguisca les xarxes criminals i als consumidors.

“La tracta i la prostitució són la forma més indigna i repugnant de la desigualtat real que continua havent-hi entre homes i dones que es donen, perquè es consumeix, per tant, hem d’acabar amb la impunitat i no permetre que la hipocresia es prolongue més temps”, ha reivindicat Calero. La Delegada del Govern denuncia la “normalització de la societat amb aquestes violacions dels drets humans en carreteres, polígons, carrers o pisos”. Preguntada per l’assassinat de Floryna, la Delegada no ha pogut avançar res de la investigació i ha confirmat que contínua l’autòpsia de la jove.

María Such ha explicat que l’Institut Valencià de les Dones disposa d’un servei específic que atén les víctimes d’explotació sexual i ha reptat als mandataris a treballar braç a braç, “per a traure-les dels carrers i del prostíbul”.

Els alcaldes d’Alfafar, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Sedaví i Silla han donat suport a la iniciativa de Ramón Marí per a posar en comú aquest problema que suporten des de fa anys les seues localitats, al costat de Benetússer. La seua alcaldessa i Presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, no ha pogut assistir per motius d’agenda però ha transmés a l’alcalde el seu suport. Ramón Marí els ha proposat adherir-se a la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic, de la qual formen part un centenar de pobles espanyols, 29 de la Comunitat Valenciana, a Albal s’emportarà aquest assumpte al pròxim ple.

Tots els mandataris s’han referit a la prostitució com una de les xacres que tenim com a societat i que és necessària la coordinació de totes les administracions públiques per a acabar amb ella.

La segona víctima a Albal

No és la primera vegada que una dona prostituïda és assassinada en aquest municipi de l”Horta Sud. En el 2004, va aparéixer una altra jove morta amb un tret en el pit, just en el mateix lloc on es vió a Floryna amb vida, per última vegada. El consistori va cobrir les despeses de la seua sepultura i el cos de la dona descansa en el cementeri municipal d’Albal des de 2004.

Recentment, el parlament europeu, ha aprovat una resolució que reconeix la prostitució, la pornografia i els ventres de lloguer com a violacions dels drets humans. Per al primer edil, “els assassinats de Ivana i Florina són una amenaça la democràcia”.

El minut de silenci s’ha pogut seguir en directe pel Facebook de l’Ajuntament d’Albal per a evitar la concentració de moltes persones, donada la situació sanitària provocada per la COVID-19.