Els pobles de la Vall del Xúquer redueixen el deute en 322.000 euros

Les dades del deute dels consistoris segueixen sent positives per a les poblacions de la Vall del Xúquer, que vénen baixant notablement aquest endeutament durant els últims anys gràcies a les diferents polítiques de gestió per part dels equips de govern. Les xifres publicades pel Ministeri d’Hisenda referents a l’exercici 2019 així ho confirmen, ja que, en total, el deute ha baixat 322.000 euros sumant totes les reduccions dels diferents ajuntaments. El municipi que se situa al capdavant pel que fa a reducció del seu deute és Alcàntera de Xúquer, que l’ha retallat en 145.000 euros, passant de 427.000 euros als 282.000 actuals. També ha experimentat un descens notable el deute de Beneixida, que ha baixat en 88.000 euros pel que fa a l’any anterior. El deute actual del municipi és de 1.036.000 euros pels 1.124.000 anteriors.

El tercer municipi que més deute ha baixat és Antella, que afortunadament amb aquest descens ha sanejat els seus comptes i actualment no té cap deute. El municipi, gràcies a l’esforç i al compromís de l’equip de govern, ha reduït els 66.000 euros que tenia de deute acumulat. Finalment, l’últim esglaó és per a Cotes, que ha baixat 23.000 euros del seu deute, situant-se actualment en sols 20.000 euros. La resta de municipis, afortunadament no han experimentat cap canvi i estan totalment exempts de deutes. Tant Càrcer, com Sumacàrcer, Gavarda i Sellent ja no tenien deute en l’exercici anterior i han aconseguit mantenir-se gràcies a la tasca dels últims anys en què els diferents consistoris estan adoptant una sèrie de mesures i polítiques encaminades a la contenció de la despesa pública que, com reflecteixen els números de les últimes estadístiques, estan sent efectives i estan donant resultat.