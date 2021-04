Els polígons d’Almussafes basen el seu Pla de Mobilitat Sostenible en el foment del transport públic i la implantació de solucions tecnològiques

Connect on Linked in

A més de la nova línia d’autobús llançadora als polígons d’Almussafes i l’Ermita del Romaní des de València, l’alcalde ha anunciat l’habilitació de nous carrils bici i aparcaments de bicicletes

Els polígons d’Almussafes i Sollana gestionats per APPI fomentaran l’ús del transport públic, els desplaçaments a peu i amb bicicleta, i la instal·lació de tecnologies de la informació que permeten disminuir la petjada de carboni generada pels desplaçaments en vehicles de motor.

Aquests són els principals objectius recollits en el Pla de Mobilitat Sostenible (PMS) que APPI, al costat de l’Ajuntament d’Almussafes i l’empresa Tech Friendly, encarregada d’elaborar el Pla, van presentar ahir a les empreses de les àrees industrials. El document s’ha dut a terme gràcies a una subvenció concedida a APPI per la Direcció General d’Industrial i l’ajuda econòmica del Consistori.

Gonzalo Pellejero, director de Tecnologia en Tech Friendly i encarregat del projecte, va desgranar les accions recollides en aquest pla que pretén desenvolupar-se en la seua majoria durant els pròxims cinc anys amb el propòsit de reduir l’ús de vehicle privat de combustió que, en aquests moments, representa prop del 70% dels desplaçaments que es registren en els polígons. Al voltant d’un 30% correspon a camions i vehicles de mercaderies i a penes un 1% dels trajectes són amb moto, bicicleta o a peu. Una tendència que el PMS busca invertir.

Les propostes passen per l’ampliació de la línia d’autobús 185 amb més parades, la difusió a major escala de l’opció del nou servei d’autobús llançadora perquè arribe a tots els treballadors dels polígons, la construcció de carrils bici i un altre tipus de camins segurs també per a vianants, la instal·lació d’aparcaments de bicicletes, un mecanisme de finançament per a la compra d’aquesta mena de vehicles alternatius i la reclamació de la construcció del baixador de Renfe en el polígon Joan Carles I, entre altres accions.

L’alcalde d’Almussafes, Toni González, ha aprofitat la presentació per a explicar algunes mesures del Consistori en matèria de mobilitat sostenible com la construcció d’un carril bici en la Ronda Oest d’Almussafes que enllaçarà amb els carrils bici del polígon industrial.

En aqueix sentit, també ha anunciat el compromís de l’equip de Govern per dotar a les àrees industrials de serveis vinculats a la mobilitat sostenible com a aparcaments per a bicicletes i patinets elèctrics. Instal·lacions que serviran, a més, com a punts de recàrrega per a aquesta mena de vehicles individuals.

Polígon intel·ligent

Una de les línies clau del PMS és l’aplicació de tecnologies de la informació per a aconseguir una mobilitat més eficient. Accions emmarcades en el projecte global de polígon intel·ligent que es començarà a implantar aquest mateix any amb accions relacionades amb l’eix sobre mobilitat i transport.

En aqueix sentit, el responsable de Tech Friendly ha esmentat algunes actuacions com la sensorización de places d’aparcament per a reduir la circulació de vehicles pels carrers dels polígons o l’ús de senyalística dinàmica que s’adapte a les circumstàncies concretes de la circulació a cada moment.

La gerent de APPI, Romina Moya, ha assenyalat que la mobilitat serà una prioritat en la implantació progressiva del polígon intel·ligent: “La nostra línia serà usar la tecnologia per a optimitzar els desplaçaments i reduir la petjada de carboni”.

Per a això, ha demanat la implicació de les empreses a l’hora d’aportar idees i de difondre les mesures implantades entre les seues plantilles perquè la transició cap a una mobilitat més sostenible requereix un canvi d’hàbits profund. En aqueix mateix sentit ha conclòs el president de APPI, Vico Valero, qui ha al·ludit a un necessari canvi cultural quant a la mobilitat “perquè és el futur que ve igual que l’electrificació és el futur de la indústria de l’automoció”.