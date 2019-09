Els polígons d’Almussafes comptaran amb un innovador pla d’emergència abans de final d’any

Connect on Linked in

L’empresa Emerprotec Planificació, SL ha resultat l’adjudicatària per presentar la millor oferta econòmica

L’Associació de Parcs i Polígons Industrials Ribera Baixa (APPI) ha adjudicat el desenvolupament dels plans d’emergència dels polígons Juan Carles I i polígon Nord d’Almussafes. Tots dos seran posats en marxa en els pròxims tres mesos de la mà de l’empresa Emerprotec Planificació, SL.

La mercantil ha presentat l’oferta més econòmica de les tres que va sol·licitar la APPI a diferents entitats amb experiència en el desenvolupament d’aquest tipus de plans. Després de consultar amb els tècnics municipals de l’Ajuntament d’Almussafes, l’associació empresarial va optar per seguir la seua recomanació i prevaldre el factor econòmic atés que, segons paraules del departament tècnic del Consistori, “tècnicament, les ofertes són molt similars”.

Així doncs, serà Emerprotec la que desenvolupe tots dos plans d’emergència que seran finançats, en un 50% del cost total, amb càrrec a una subvenció concedida per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

La implantació d’un pla d’emergències i autoprotecció per a cadascun dels polígons que APPI gestiona a Almussafes ha sigut un objectiu prioritari per a l’entitat, la seua Junta Directiva, presidida per Vico Valero, i el seu gerent, Romina Moya, qui ha treballat al costat del seu equip de gestió d’àrees industrials durant mesos per a contactar amb totes les empreses del polígon i recollir informació vital de cadascuna d’elles en cas d’una emergència.

Es tracta d’una qüestió que preocupa molt a les empreses i, per això, APPI va accedir a la contractació d’aquests plans d’emergència de forma voluntària en benefici dels seus associats malgrat que, segons la guia elaborada per l’Agència Valenciana de Seguretat i Emergències i la Conselleria d’Economia, han de ser els ajuntaments els que aborden, igualment de forma voluntària, la seua elaboració amb la col·laboració de les entitats de gestió de les àrees industrials.

Tots dos plans es desenvoluparan sobre la base del nou model exigit per la Conselleria que va entrar en vigor fa uns mesos pel que els d’Almussafes seran dels primers polígons de la Comunitat a comptar amb ell. No obstant això, segons explica la gerent de Emerprotec, Matilde Torregrosa, el pla d’emergències previst que desenvoluparà la seua empresa serà encara més complet i inclourà més informació de la que exigeix aqueix model bàsic de la Generalitat.

De fet, es pretén incloure els plans d’autoprotecció que tinguen elaborats les pròpies empreses i afegir un annex amb recomanacions d’actuacions i infraestructures que seria necessari desenvolupar per a millorar la seguretat de tots dos polígons.

Respecte a les peculiaritats dels polígons d’Almussafes, des de Emerprotec han destacat la seua àmplia extensió i el continu trànsit de mercaderies per a subministrar a tant a les empreses del polígon com a la factoria Ford per part d’aquelles.

Aquest Pla d’Emergències que en breu s’implantarà en el polígon Juan Carles I i el polígon Nord inclou també el subministrament d’informació rellevant per al Consorci Provincial de Bombers i altres cossos implicats en la resolució d’emergències a través d’una eina que és pionera a Espanya i en la qual ja s’ha estat treballant des de la Comissió d’Autoprotecció de APPI.