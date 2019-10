Els polígons d’Almussafes, recolzats per l’Ajuntament, comptaran amb protocols d’emergència propis validats per Bombers i el 112

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

· APPI presenta els nous plans d’emergència elaborats per al Polígon Nord i el Joan Carles I

· L’alcalde, Toni González, ha anunciat que l’Ajuntament es farà càrrec de les auditories periòdiques del pla

L’Associació d’Empresaris de Parcs i Polígons Industrials de la Ribera Baixa (APPI) ha presentat hui davant de l’empresariat d’Almussafes els plans d’emergència per als polígons Joan Carles I i polígon Nord.

En l’acte han intervingut també l’alcalde d’Almussafes, Toni González, i el president d’APPI, Vico Valero, els qual han ressaltat la importància de disposar d’estos protocols d’emergència per a cada àrea industrial que es combinen amb els plans d’autoprotecció de cada empresa i, també, s’integraran en el futur Pla Territorial Municipal que, segons l’alcalde, l’Ajuntament començarà a elaborar pròximament.

Valero, el qual ha considerat que treballar per la seguretat és, “pràcticament, el més important que podem fer com a polígon”, ha destacat que es tracta d’un treball de tots i per això ha animat els responsables de totes les empreses a fer les seues aportacions per a millorar i ampliar els plans d’emergència.

De la mateixa manera, en l’elaboració d’estos documents s’ha tingut en compte als servicis d’emergència, inclosos el Consorci Provincial de Bombers i el servici 112, els representants del qual han pres la paraula en l’acte de hui per a reiterar la seua col·laboració amb APPI i amb l’Ajuntament a l’hora de concretar i detallar tots els protocols que inclouen estos plans fent-los 100 % compatibles amb el treball dels seus departaments. També han assistit a la presentació responsables de la factoria Ford per ser part de l’entorn dels polígons.

Per la seua banda, el president de l’executiu local ha confirmat que, encara que esta primera redacció dels plans ha anat a càrrec d’APPI amb una subvenció del 50 % per part de la Direcció General de Indústria i energia, serà l’Ajuntament el que assumisca les auditories anuals del mateix, així com les seues actualitzacions en funció dels resultats dels simulacres que es realitzen també amb periodicitat.

González ha reiterat l’aposta del Consistori per la constant modernització de les àrees industrials i, com a prova d’això, ha recordat que en les pròximes setmanes es va a poder constituir l’Entitat de Gestió i Modernització del Polígon Nord, convertint-se així en una de les primeres àrees de la Comunitat a comptar amb este nou ens gestor.

Desenrotllar estos plans d’emergència, redactats basant-se en el nou model exigit per la Generalitat, permetrà als polígons d’Almussafes convertir-se en àrees industrials avançades, segons la Llei autonòmica d’Àrees Industrials, com ha recordat també la gerent d’APPI, Romina Moya.

Previndre i controlar els riscos amb caràcter sectorial

Des d’Emerprotec, l’empresa encarregada del projecte, han detallat en què consistixen els plans d’ambdós polígons l’objectiu principal dels quals és previndre i controlar els riscos a l’escala de l’àrea industrial, un Nivell Intermedi entre els plans d’autoprotecció de les empreses i el futur Pla Territorial Municipal. Per això, serà totalment compatible amb tots els protocols de rang superior i contemplarà els plans de les empreses que integren els polígons.

Entre altres qüestions, els plans d’emergència del Joan Carles I i del Polígon Nord arrepleguen aspectes com la identificació de les indústries de major risc, protocols de confinament i d’evacuació, la ubicació dels punts de trobada i dels llocs de comandament avançats i el disseny de sistemes d’alerta primerenca, tant per xarxes socials com amb megafonia.

El pla inclou també el subministrament d’informació rellevant per al Consorci Provincial de Bombers i altres cossos implicats en la resolució d’emergències a través d’una ferramenta que és pionera a Espanya i en la que ja s’ha estat treballant des de la Comissió d’Autoprotecció d’APPI.

De fet, va ser el polígon Joan Carles I el que va servir de prototip per a començar a elaborar la ferramenta digital de gestió de dades per capes que utilitza el Consorci Provincial quan s’enfronta a algun del centenar d’incendis industrials que es donen cada any a la província de València.