Els populars de la Ribera Alta demanen mesures compensatòries “urgents” en el sector del transport per a evitar l’extinció d’empreses i una desfeta en ocupacions

El panorama és “desolador” ja que el Consell no contempla cap mena d’ajuda econòmica i estan en joc 13 empreses i un centenar de llocs de treball directes. Els empresaris han denunciat l’abandó del Consell, donant per perdut els ingressos anuals del 2020

El Partit Popular de la Ribera Alta ha reclamat al Consell que “no done l’esquena” al sector de transport de viatgers de la comarca un dels grans oblidats per la Generalitat pel que ha reclamat que s’articulen ajudes compensatòries al sector per les dificultats que travessa a conseqüència de la crisi sanitària originada pel COVID19 per a evitar l’extinció de gran nombre d’empreses i la pèrdua dels llocs de treball.

Una situació que dibuixen un “panorama desolador” ja que no es contempla “cap mena d’ajuda econòmica” que esmorteïsca la crisi que viu el sector. De no prendre mesures urgents, a curt termini provocarà l’extinció massiva de moltes empreses i els seus llocs de treball.



Així, els populars han assenyalat que un dels sectors més colpejats per les restriccions de l’estat d’alarma derivat de la crisi de la COVID-19 és el del transport de viatgers per carretera en la seua manera discrecional i/o turístic.



D’aquesta manera, a la cancel·lació de transports discrecionals i turístics, se li uneix la suspensió dels contractes públics de transport escolar i de serveis socials i l’enduriment de les restriccions de mobilitat i desplaçaments dels ciutadans en les línies regulars. Al mateix temps, durant les diferents fases de la “desescalada” es donaran restriccions d’ocupació per a mantindre les distàncies de seguretat sanitària exigides, de tal manera que no podran ser ocupats més de la meitat dels seients disponibles respecte del màxim permés, mantenint sempre buida la fila posterior a la butaca ocupada pel conductor.



Els populars de la comarca han assenyalat que “estan en joc el manteniment de moltes famílies de la comarca” ja que la majoria de les empreses que ofereixen aquests serveis són empreses familiars “que donen treball de manera directa i indirecta a centenars de persones”.

A la comarca de la Ribera Alta existeixen actualment 13 les empreses del sector, que compten amb un centenar de treballadors directes i d’altres de manera indirecta, que veuen perillar els seus llocs de treball i el manteniment econòmic i social de les seues famílies.



Davant aquesta situació “dramàtica” els empresaris han denunciat l’abandó del Consell malgrat les crides de “socors empresarial” ja que donades les restriccions de mobilitat que s’apunten per als mesos esdevenidors, el sector dóna per perdut els ingressos de tot l’any 2020.