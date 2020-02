Els populars de la Ribera Alta donem suport a la manifestació del pròxim 14 de Febrer a València en defensa del sector agrari

Connect on Linked in

Des del Partit Popular de la Ribera Alta ens sumem a la manifestació que se celebrarà el pròxim 14 de Febrer, convocada per les diferents organitzacions professionals agràries per a denunciar la situació límit que travessa el sector agrari

El Grup Popular comarcal és conscient de la importància econòmica, cultural i medi ambiental de l’agricultura a la Ribera, secundarem està manifestació en defensa de garantir una rendibilitat digna i que els productors valencians puguen viure del seu treball. Són sectors estratègics per a la Ribera Alta als que se’ls exigeix ser agents actius en la lluita contra l’Espanya buidada i el canvi climàtic, mentre que el nostre producte es paga per baix del cost de producció.

La falta de rendibilitat de l’agricultura i l’absència de relleu generacional, la mitjana és de 62 anys, ha provocat un progressiu abandó de cultius. Un treball de camp estima entre un 27 i 30% el volum de parcel·les abandonades en diferents graus, en la Comunitat Valenciana s’estima 161.000 hectàrees abandonades.

Els populars exigim un pla estratègic amb inversions per a la reestructuració i reconversió de cultius així com el desenvolupament i reglamentació de la llei de cadena alimentària i preus mínims, evitant les vendes a pèrdues. Així com el bon funcionament de l’observatori de preus com a instrument d’anàlisi de tendència del mercat, que dota d’una major transparència al mercat agrari i un exhaustiu etiquetat.

La situació que travessen la immensa majoria dels agricultors valencians és d’autèntica emergència agrària, que coincideix amb un augment del salari mínim interprofessional, que en el camp significa un increment del 22%, mentre el preu del producte en origen no cobreix els costos de producció, l’agricultor treballa amb vendes a pèrdues que els productors no poden assumir. La diferència entre el preu d’origen i el que paguen els consumidors s’incrementa un 914% en taronges i un 528% en mandarines.

Encara que les campanyes de manifestacions dutes a terme en la Comunitat Valenciana no han tingut resposta efectiva per part del Govern del Botànic II i del Govern central, insistirem en la defensa del sector, alertant que el govern valencià no prorrogarà aquest any 2020 diverses línies d’ajudes del Programa de Desenvolupament Rural.