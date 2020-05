Els Populars de la Ribera denuncien la incertesa i exigeixen garanties higièniques i sanitàries per a la volta a les aules

El Partit Popular de la Ribera Alta mostra la seua perplexitat davant el pla de la Conselleria d’Educació programant la incorporació de l’alumnat de 0 a 6 anys a l’activitat escolar, una incertesa que es trasllada al professorat per desconéixer totalment quals són les estratègies per a la incorporació a les aules i l’inici del nou curs escolar.

La reincorporació dels alumnes d’infantil i primària suposa un perill si no s’implementen les mesures adequades i s’estableixen uns protocols segurs, amb mesures higièniques estrictes, mesures que estan en l’aire ja que la Conselleria d’Educació no ha establit protocols per a consolidar garanties de seguretat sanitària en els centres. No ha traslladat als docents les funcions que se’ls assignaren i la formació prèvia per a complir amb les estrictes normes de seguretat, la qual cosa suposa total incertesa en l’execució d’activitat professional, no es pot actuar improvisant en un sector tan sensible i delicat com són els alumnes d’infantil i primària.

Segons els populars, la volta a les classes serà de forma molt diferent a l’habitual d’anys anteriors, s’han de plantejar escenaris on les estrictes mesures d’higiene i desinfecció de les aules seran vitals, així com el distanciament social per a evitar nous positius en coronavirus, adaptar-se a aquesta nova realitat és una missió complicada quan es tracta d’alumnat d’infantil i primària.

Per això cal prendre mesures per a garantir la seguretat sanitària com la disminució dels ràtios d’aules, ampliant plantilles si volem atendre l’alumne de forma fragmentada o la incorporació escalonada a les aules ja que suposa un perill que tots els xiquets de primària acudisquen alhora al seu centre educatiu acompanyats d’un adult, ja que no es podria mantindre la deguda distància interpersonal necessària per a evitar possibles rebrots.

Així doncs, els populars de la Ribera exigim a la Conselleria d’Educació que trasllade als centres protocols clars i concisos, amb l’antelació suficient, que han de seguir professorat i alumnat que assistisquen al col·legi a partir del 25 de maig. Considerem que els professionals de l’educació són un col·lectiu de risc i per aquest motiu requerim per part de les Conselleries competents garanties per a l’alumnat, professorat i personal de serveis dels centres educatius

Per a garantir que no sorgisquen rebrots de COVID-19 demandem la realització de test de diagnòstic prèviament a la incorporació i de manera periòdica tant al professorat com a alumnes, així com la desinfecció prèvia del centre i manteniment diari d’aquesta desinfecció.

En la fase prèvia a l’obertura, el centre ha de conéixer el volum d’alumnat que acudirà per a una bona organització, per la qual cosa el pla del Govern per a la “volta al col·le” al setembre, indicant que una meitat de l’alumnat s’incorpore de manera presencial a l’activitat escolar mentre que l’altra meitat hauria de continuar rebent classes de manera telemàtica, no és possible amb els mitjans actuals per a oferir una educació de qualitat, si es manté aquest pla, es necessitarà dotar de material i incrementar les plantilles en els centres exigint la contractació de professors.

