Els populars de Torrent reclamen l’adequació dels carrers al costat del barranc després de reunir-se amb l’AVV ‘Los Caracoles’

Folgado: “des del PP demanarem que s’actue millorant el carrer Sant Lluís Beltrán des del seu inici i fins al Pont *Blau, adequant estacionaments que ara es produeixen sobre terra, adequant la façana del barranc i la seua neteja continuada, com ocorre a Picanya i Paiporta”.

La portaveu del Partit Popular a Torrent, Amparo Folgado i el Secretari General dels populars a la ciutat, José Francisco Gozalvo van visitar ahir el barri dels Caragols al costat de membres de la seua associació de veïns.

Junts van recórrer tot el barri i els veïns van posar l’accent en l’abandó que pateixen els carrers al costat del llit i la façana del barranc de l’Horteta, que precisen d’actuacions. Folgado va assenyalar que “des del PP demanarem que s’actue millorant el carrer Sant Lluís Beltrán des del seu inici i fins al Pont Blau, adequant estacionaments que ara es produeixen sobre terra, millorant la façana del barranc i la seua neteja continuada, com ocorre a Picanya i Paiporta”.

Una actuació que el PP ja va realitzar en el tram del barranc en la zona del Xenillet l’any 2014, quan es va adequar la façana nord del barranc amb la creació d’un passeig, la pavimentació de carrers de terra i la construcció d’un mur de pedra perimetral. Actuació que no es va poder continuar a més barris, ja que en 2015 es va produir el canvi de govern i de prioritats. En el *Xenillet al costat del barranc es van plantar 11 pins, 6 moreres, 100 plantes de baladre, i 15 margallons, en un passeig nou.

Els populars van poder comprovar de primera mà i al costat dels veïns del barri, la situació de falta de manteniment que existeix tant en el llit del barranc, que encara no ha sigut netejat després de les fortes pluges de novembre, per la qual cosa està ple de canyes, arbres arrancats i aigua estancada, així com en l’abandó del carrer Sant Lluís Beltrán, amb solars municipals abandonats i en els quals s’estaciona sense control ni paviment, per la qual cosa és un problema cada vegada que plou.

Folgado ha destacat que “la CHJ ha respost a les cinc associacions de veïns que van elevar les seues queixes per la situació del barranc, que la competència per a mantindre net el barranc en el seu tram urbà, tant de fem com de canyes i altres elements aliens a la flora de ribera, és el propi Ajuntament de Torrent, per la qual cosa exigim que actuen immediatament”.

A més, els populars es van comprometre a demanar al consistori que s’adeqüen les parcel·les municipals de la zona com a estacionaments pavimentats i il·luminats, sobretot les que es troben en l’inici del Sender del Reg Mil·lenari del Barranc de l’Horteta, així com al final del carrer Santa Teresita i al costat del Pont Blau.