Els porxets de Sueca torna a obrir les seues portes al públic amb l’exposició fotogràfica ‘Namasté’ de Jordi Piris

Connect on Linked in

Namasté és el títol d’una proposta de fotografia documental on confluïxen diferents gèneres fotogràfics com la fotografia de carrer, el paisatge urbà i el retrat.

Namasté és també un viatge fotogràfic per diferents ciutats de l’Índia amb la intenció de submergir-me en les atmosferes visuals i sonores de la cultura hindú, en els seus carrers i escenaris més sagrats. Durant el recorregut he pogut fotografiar ciutats com New Delhi, una de les ciutats més bullicioses del país;Agra, els temples de Vrindavan, els laberíntics carrers de Varanasi, una parada emocional en la ciutat més caòtica que he conegut i que, al mateix temps, transmet calma i una energia difícil de veure en altres llocs del món, i Amritsar, una altra de les ciutats sagrades per als sihks i un important centre de pelegrinatge.

Han sigut Ciutats que marquen i quedaran per sempre en la memòria.

L’Índia és un país que, des del primer instant, provoca un gran impacte cultural. És un país on veus desordre,però també és un país extremadament atractiu per als ulls que miren a través de la càmera, un verdader nirvana per a la fotografia, màgic i ple de gratitud.

Amb esta mostra expositiva he tingut l’oportunitat de fer que no sols quede en la memòria sinó també de poder compartir-la a través de la imatge fotogràfica.

Sala d´exposicions Els Porxets de Sueca, del 18 al 28 de Febrer de 2021

Col·labora la Regidoria de Patrimoni de l´Ajuntament de Cullera i l’ Associació Fotogràfica Xúquer de Cullera. Fotografia i edició: Jordi Piris

Jordi Piris, llicenciat en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i titulat en fotografia per l’Institut d´Estudis Fotogràfics de Catalunya. Director i realitzador audiovisual, desenrotlla la seua activitat professional en l’àmbit de la comunicació i els mitjans audiovisuals. Ha treballat com a director i realitzador en diferents gèneres audiovisuals com la ficció, documental, informatius i programes per a tv i publicitat per a diferents canals de tv i productores d’àmbit nacional i autonòmic com Telecinco, Canal Plus, TVE, Televisió Autonòmica Balear o RTVV.

En l’àmbit de la fotografia desenrotlla la seua activitat principalment en la direcció de fotografia, fotografia d’autor, fotografia editorial i la docència.