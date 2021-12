Els premis ‘Catarroja Empren’ reconeixen l’esforç del teixit comercial local

Connect on Linked in

El Consistori va posar en valor el projecte de la Gran Botiga que ha servit per a acostar al xicotet comerç a la ciutadania en temps en els quals era quasi indispensable aquest servei



L’Ajuntament de Catarroja ha recuperat la gala de celebració dels ‘Premis Catarroja Empren’ que s’han desenvolupat aquest dijous en el Teatre Auditori. Aquests premis són una demostració del potencial comercial del nostre municipi, tenint en aquesta edició un component especial, per la pandèmia i un caràcter emocional molt important entre els assistents que ho han donat tot durant aquests mesos per a poder oferir un servei adaptat a les circumstàncies per la Covid19.



“Aquests premis són una manera de donar a conéixer a la ciutadania la importància i valor del nostre teixit empresarial i comercial local. Com en cada edició, a la gala posem en valor el seu treball, sent enguany encara més especial per l’esforç extra que suposa adaptar-se a les actuals circumstàncies pandèmiques”, explica Lourdes Rodríguez, regidora d’impuls econòmic.



La gala ha estat conduïda per la periodista Laura Grande, qui ha repassat la importància per a un municipi de tindre un teixit comercial potent. Trobar a la porta de casa un comerç amb una persona de confiança que et pot aconsellar i conéixer a l’hora d’oferir un producte o servei, així com veïns que generen ocupació a través de les seues iniciatives empresarials és fonamental per a la convivència i l’estat de salut econòmic d’una societat.



El quadre d’honor dels premis Catarroja Emprén que reconeixen el valor del treball realitzat per les empreses en diferents categories va tindre com premiats a: Arrels, La Masereta SC i Meeting Point English School en la categoria de creació d’empresa nova; Velarte i BolsaPubli en la categoria de trajectòria professional i, finalment, la Farmàcia Doctora Sanz, El Saloncito i Aress en creació d’empreses per dones. Totes aquestes empreses van rebre un reconeixement en els seus respectius camps i també un premi en metàl·lic per valor de 1.500 euros.



D’altra banda, cal destacar la importància del suport de Caixa Popular en el lliurament d’aquests premis, així com la participació de les associacions comercials i empresarials del municipi, ACYPE, AECA i ASMERCAT, que són fonamentals per a dotar de múscul al sector.



La Gran Botiga

Finalment, des del consistori es va voler posar en rellevància el projecte impulsat per ACYPE, secundat per Ajuntament i Conselleria de la Gran Botiga. La botiga en línia amb els comerços locals adherits ha brindat un gran servei al municipi durant aquests mesos en què les aglomeracions eren desaconsellades, però no es volia perdre la qualitat dels nostres comerciants locals. “La innovació no està renyida amb la tradició i La Gran Botiga és una gran demostració d’això, per la qual cosa continuarem donant suport a iniciatives d’aquest calibre que venen a cobrir una labor quasi vital en els temps que vivim, ja siga amb pandèmia o sense. Perque el comerç local és el pilar bàsic del creixement del nostre poble”, explica Lorena Silvent, vicealcaldessa de Catarroja.