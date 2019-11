Connect on Linked in

Els Premis Gràffica 2019 s’atorgaran dijous que ve 12 de desembre en el Teatre El Musical de València. Son uns guardons en els quals es reconeix cada any a 10 dels millors perfils de l’escena creativa i de la cultura visual a Espanya i que per primera vegada en la seua història inclouen a un grup de música: Vetusta Morla. La codirectora dels Premis Gràffica, Ana Gea, i la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, han donat a conèixer hui els noms dels guanyadors, entre els quals es troba el valencià Paco Roca, d’uns premis que tornen a València 10 anys després i que per a Ibáñez “han assentat una referència a nivell nacional i internacional” i “han sumat i creat moltes de les bases del que ara recollim en la Capitalitat Mundial del Disseny en 2022”.



La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha remarcat que els Premis Gràffica, que es van atorgar a València en 2010 per primera vegada, estan oberts a moltes disciplines que van des de la fotografia, la il·lustració o el còmic, fins a animació, el vídeo, els motion graphics, el disseny gràfic, els videojocs, el street art o la tipografia. A més, Ibáñez ha volgut posar en valor els guardons en recordar que “Gràffica és el mitjà més llegit en castellà d’este àmbit, creat a València, i per esta suma de factors pensàvem que esta jornada plena d’activitats i grans noms propis havia de succeir a la ciutat”.



A més de la cerimònia de lliurament de trofeus, que es durà a terme en el ja citat Teatre El Musical de 16.00 a 20.00 hores, i que Ibáñez ha avançat que “no és una gala tradicional i clàssica perquè els premiats tindran 10-15 minuts, per a explicar la seua trajectòria”, el format s’amplia en introduir per primera vegada unes jornades matinals obertes al públic i completament gratuïtes que se situaran en l’edifici Veles e Vents. “Hi haurà conferències i taules rodones explicant els processos creatius dels creadors i creadores més destacats i destacades per a connectar el disseny a la societat”, ha comunicat Ibáñez.



El programa de les jornades matinals, que conformen la primera col·laboració en continguts culturals entre la regidoria d’Acció Cultural i la Marina, és el següent. De 9 a 11 hores, Cómo lo hace Radio 3: “Hoy empieza todo”; a les 11.15 hores, El poder de jugar: com convertir idees en icones, amb Javier Jaén (dissenyador i il·lustrador en la cartera de clients del qual figuren el Centro Dramático Nacional, el New York Times o The New Yorker); a les 11.45 hores, Diseñando El País: consejos para la vida moderna, amb Diego Areso (director d’art d’El País); a les 12.15 hores, No dejes que te enreden: diálogo (socioeconómico) de las actuales redes sociales, amb Darío Adanti (cofundador de la revista Mongolia i col·laborador de Al Rojo Vivo) i Monstruo Espagueti (humorista gràfica que ha col·laborat amb El País Tentaciones, Vogue o Nike); a les 13.00 hores Ciudad Gràffica. Retos de futuro en la Ciudad creativa: València; i finalment, a les 13.30 hores, Creativity loves diversity, amb Folch Studio (estudi de disseny, conceptes, marca i narrativa referent en el panorama nacional).



Per la seua part, la codirectora dels Premis Gràffica, Ana Gea, ha explicat que es tracta “d’uns premis amplis i transversals” que han estat designats per un jurat compost per 20 persones, de les quals 10 són els premiats de l’edició anterior. Gea ha reconegut que “és un plaer tornar a casa” amb una edició repleta de novetats.

PREMIATS 10a EDICIÓ



Com s’ha comentat amb anterioritat, una de les novetats més ressenyables de la 10a edició dels Premis Gràffica és la presència de Vetusta Morla, la primera incursió en la història del certamen d’un grup de música. “Este premi és la millor mostra que el disseny i la cultura visual estan presents en totes les esferes de la societat”, ha manifestat la codirectora dels Premis Gràffica. “El premi a Vetusta Morla és la constatació que la música necessita del visual per a comunicar-se”, ha afegit Gea.



En l’àmbit de la il·lustració i el còmic, cal ressaltar el guardó al dibuixant valencià Paco Roca, qui completa un vast palmarès al qual s’uneixen el Premi Goya i el Premi Nacional de Còmic. Així mateix, també rebrà un Premi Gràffica 2019 Alberto González Vázquez, guionista i realitzador dels vídeos del programa El Intermedio (La Sexta), labor que compagina com a guionista amb altres treballs per a la televisió, realització de còmics, publicitat i videoclips sota la seva marca: Querido Antonio.



En l’àrea més underground del còmic i de la dinamització cultural se situa Mery Cuesta, guanyadora “per acostar la contracultura al públic més generalista i elevar-la a un nivell superior, combinant la serietat que comporten els treballs de recerca i documentació més academicista, però sense perdre un polsim d’humor, transgressió i experimentació”, segons les deliberacions del jurat.



Toni Segarra, únic espanyol inclòs en la llista dels 100 top creative minds de la revista Shots, és un altre dels premiats. A ell cal adjudicar-li campanyes publicitàries com ¿Te gusta conduir? (BMW), ¿A qué huelen las nubes? (Evax), o La república independiente de tu casa (IKEA), entre altres.



La Casa de Carlota, un estudi de disseny que fa de la diversitat la seua principal basa creativa, és un altre dels premiats. Un estudi format per persones amb síndrome de Down i autisme que treballen de manera inclusiva amb estudiants de disseny, il·lustradors, directors d’art, dissenyadors gràfics i creatius. Un model de treball que s’ha convertit en un referent a nivell mundial.



El dissenyador i director d’art Nacho Padilla, en col·laboració amb l’Ajuntament de Madrid, serà un altre dels quals pujaran a l’estrada pel seu merescut premi “per ser un exemple de com organitzar el disseny oficial d’una institució que vivia en el caos gràfic. Gràcies a la seua labor, “la ciutadania ha apreciat els cartells i il·lustracions que han omplert els carrers de la ciutat en un to modern i pròxim”.



Hey Studio, amb la dissenyadora Verònica Fuerte al comandament, és un altre dels guanyadors d’este 2019. D’ell, el jurat ha subratllat la seua capacitat “per explorar noves vies dins del llenguatge creatiu i no quedar-se en el conformisme del ben fet, sinó fer sempre un pas més enllà, trencant els límits creatius”.



La fotografia, en el seu vessant més social, també compta amb el seu reconeixement en els Premis Gràffica 2019 gràcies a RUIDO Photo, organització amb seu a Barcelona que se centra en la imatge documental des d’una perspectiva de Drets Humans. RUIDO Photo realitza reportatges fotogràfics, cròniques periodístiques i vídeo documental. “El rigor i el seu ferm compromís amb els valors essencials del fotoperiodisme com a eina de sensibilització social”, han estat fonamentals en la deliberació favorable del jurat.



Al costat de Vetusta Morla, una altra de les novetats és el premi a Nómada Studio per Gris; un guardó que posa de manifest que els videojocs també poden ser considerats com a art. “Gris és una proposta artística i estètica que sobrepassa formats o suports tradicionals, on l’art es converteix en una mecànica més del joc”.