Els Premis Literaris Ciutat de Carcaixent convoquen la 26a edició

El divendres es va celebrar un acte virtual on es van presentar les bases i es va fer un reconeixement als guanyadors i guanyadores de la passada edició

El divendres es va celebrar de forma virtual la presentació de les bases de la 26a edició dels Premis Literaris Ciutat de Carcaixent i el reconeixement als guanyadores i guanyadors de la 25a edició ja que degut a les restriccions sanitàries no es va poder fer de forma presencial. Pasqual Pastor, Boqueta, regidor de Cultura, i Josep Gregori, editor de Bromera, van ser els encarregats de llegir els i les joves mereixedors dels guardons de la passada edició i van presentar les noves bases.

L’acte virtual va comptar també amb la participació de guanyadores i guanyadores d’anteriors edicions, professionals de l’escriptura i professorat que van animar a la participació de l’alumnat en este certamen, ja que suposa una magnífica oportunitat per apropar-se al món de l’escriptura i descobrir noves capacitats.

Els Premis Literaris Ciutat de Carcaixent, amb una ferma trajectòria que enguany arriba a la vint-i-sisena edició, són una prova destacada de l’aposta de l’Ajuntament de Carcaixent pels joves escriptors i escriptores. Una aposta consolidada per la joventut i per la literatura que tracta de descobrir i motivar nous talents literaris, a més de convidar la joventut a expressar-se tant en narrativa com en poesia.

El certamen compta amb dues modalitats: el Premi Soleriestruch de Narrativa Curta i el Premi Arminyana i Canut de Poesia. En ambdues, poden participar les persones menors de 20 anys que cursen el segon cicle d’ESO, cicles formatius de graus mitjà i superior, i batxillerat de la Comunitat Valenciana. Per a això, hauran de presentar les seues obres, originals, inèdites i en valencià, en el format establert a les bases del certamen abans de les 21 h del pròxim 7 d’abril.

Les persones guardonades amb els primers premis de cada modalitat rebran 450 €; les dels segons premis, 250 €; i les finalistes rebran, cadascuna, un lot de llibres valorat en 150 €. A més, les obres premiades, juntament amb les finalistes, seran publicades en un volum col·lectiu, que arreplegarà les edicions dels premis literaris de 2020 i 2021 dins la col·lecció «Lletra nova».

El jurat dels XXVI Premis Literaris Ciutat de Carcaixent estarà format pel regidor de cultura o una persona representant, que el presidirà, quatre persones representants del sector educatiu, un/a autor/a de prestigi, un/a representant de Bromera i un/a bibliotecari/a.

Pasqual Pastor Boqueta, regidor de Cultura ha animat a la participació de tot l’alumnat en les diferents modalitats i a formar part de la història d’este certamen «en el que sense dubte té com a màxim reconeixement el poder vore els treballs publicats».

Guanyadores i guanyadors 25ª edició

Durant l’acte virtual es va fer un reconeixement als guanyadors i guanyadores de la XXV ja que no es va poder fer el tradicional acte de lliurament degut a les restriccions sanitàries. L’alumnat guanyador va ser:

Premis de Narrativa Curta Soleriestruch:

1r premi:

Els murmuris del bosc, d’Elsa Rosell Vives, alumna de 1r. de Batxillerat de l’IES Rei En Jaume d’Alzira.

2n premi:

Quadrada vida, de Claudia Andrés Súarez, alumna de 1r. de Batxillerat del Col·legi San Antonio de Padua – Carcaixent

Finalista:

Una composició perfecta, d’Ayanelis Brigitte Sarango Matamoros, alumna de 2n de Batxillerat de l’IES 25 d’abril d’Alfafar.

Premis de Poesia Arminyana i Canut:

1r premi:

Primaveres adolorides, de Lucía Rojo Vives, alumna de 1r. de Batxillerat del Col·legi El Armelar de Paterna.

2n premi:

Sentiments oblidats, de Pedro Laosa Molina, alumne de 4t. de la ESO del Col·legi San Antonio de Pàdua de Carcaixent.

Finalista:

Poemes abstractes, d’Aida Cogollos Chorro, alumna de 1r. de Batxillerat del Col·legi San Antonio de Pàdua de Carcaixent.