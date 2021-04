Els premis literaris Ciutat de València eliminen el requisit d’edat i admeten obres per correu electrònic

Connect on Linked in

L’objectiu és augmentar la participació i consolidar la vocació internacional dels guardons, dotats amb 72.000 euros

La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres una nova convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de València amb dos novetats: no hi ha requisit d’edat i les obres es poden enviar per correu electrònic. L’objectiu és duplicar la quantitat de textos presentats i consolidar la vocació internacional dels guardons, dotats amb 72.000 euros. Ho ha explicat el vicealcalde i portaveu, Sergi Campillo, en la roda de premsa posterior a la reunió de l’òrgan col·legiat, que també ha acordat l’adjudicació de la redacció del projecte i la direcció de construcció del nou CEIP 106 de Malilla.

El vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo, ha detallat les novetats de la 39 edició dels Premis Literaris Ciutat de València coincidint amb la celebració del Dia del Llibre. El regidor ha destacat que “l’any passat, malgrat el confinament, el nombre d’originals que es van presentar a alguna de les huit modalitats va augmentar fins a la xifra de 527, la més alta de tota la història dels guardons; i, de nou, amb textos procedents de diversos països d’Europa i d’Amèrica, un indicador del prestigi d’estos premis en l’àmbit internacional”.

En la convocatòria de 2021 s’ha eliminat la condició de la majoria d’edat per tal que els autors i autores que encara no arriben als 18 anys tinguen la possibilitat presentar-se. A més, s’introduïx l’opció de fer arribar els originals per correu electrònic, la qual cosa facilita l’enviament dels textos. Amb estes mesures es pretén augmentar la participació en estos guardons, dotats amb 72.000 euros.

El vicealcalde i portaveu, Sergi Campillo, ha donat compte dels assumptes tractats per l’executiu municipal acompanyat de la també vicealcaldessa i portaveu, Sandra Gómez. El regidor s’ha referit així mateix a l’adjudicació del contracte de redacció del projecte i la direcció de la construcció del nou centre educatiu d’infantil i primària número 106, al barri de Malilla. Per a l’edil, es tracta “d’una nova infraestructura educativa que donarà resposta a les expectatives d’una comunitat educativa que l’ha reivindicada durant molts anys” i reflectix “l’aposta d’este govern per l’ensenyament públic i per la dignificació dels centres educatius de la nostra ciutat”.

Campillo ha destacat que l’empresa adjudicatària ha assumit una reducció de 60 dies en el termini de redacció i d’un 36 % en el pressupost de licitació, de manera que disposarà de tres mesos per redactar el projecte i el pressupost total serà de 291.491 euros, IVA inclòs. El vicealcalde també ha subratllat la coordinació amb la Conselleria d’Educació per poder desenvolupar el Pla Edificant, “no sols amb reformes, tant d’integrals com de qüestions més bàsiques, sinó també amb la construcció de centres com este, que substituirà l’actual CEIP municipal Fernando de los Ríos”.

El nou centre educatiu desenvoluparà un programa de tres línies i tres unitats d’infantil de primer cicle (per a xiquets i xiquetes de dos anys), més nou d’infantil i altres 18 de primària. Comptarà, a més, amb un menjador per a 600 comensals en dos torns. La parcel·la que acollirà el nou col·legi es troba a l’entrada a les Cases de Masena i arriba als 10.950 metres quadrats de superfície, que acolliran un edifici aulari compacte al seu extrem septentrional i un bloc independent per al menjador i el gimnàs en l’extrem oposat, el que permetrà concentrar en mig d’eixos dos espais tota la zona exterior per a activitats docents.

Una vegada redactat el projecte es procedirà a la licitació de les obres de construcció que, quan s’adjudicaran, s’estima que duraran prop de 18 mesos, amb un pressupost que rondarà els huit milions d’euros.