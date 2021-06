Els premis literaris d’Alberic guardonen Miquel Puig, José Domínguez i Sebastià Bennasar

Connect on Linked in

Ja es coneixen els guanyadors dels 48 Premis Literaris d’Alberic. I són escriptors de gran prestigi que tornen a ratificar la progressió d’un concurs literari en el qual cada any es multipliquen els i les participants, amb representació, a més, de múltiples països. El certamen per al qual més obres es van presentar va ser el Premi Rafael Comenge Dalmau de narrativa en castellà, amb aproximadament 320 aspirants al guardó. Finalment, el jurat ha premiat l’obra titulada “El viaje” de José Francisco Domínguez Torres, de Las Palmas de Gran Canaria i nascut en 1973. Resideix a A Pobra do Caramiñal, la Corunya. És llicenciat en Dret i treballa en l’àmbit de la formació no reglada. L’any passat va obtindre el primer premi en el IV Premi d’Escriptura Breu del Diario de Madrid, i també el primer premi en el XXVII Certamen Literari de la Fundació DFA de Saragossa.

Per part seua, per al Premi Rafael Comenge Dalmau però en la seua versió en valencià s’ha premiat l’obra “De llegendes i reclams”, de Miquel Puig Caudau, de l’Alcúdia. Amant de la cultura, la llengua i la música valenciana, ha realitzat propostes didàctiques sobre música i oralitat. En 2014 va publicar “Els món de Laia” (amb dues edicions) i en 2017 la novel·la “Llampuga”.

Finalment, el Premi Francesc Badenes Dalmau de Poesia se l’ha adjudicat Sebastià Bennasar Llobera, de Palma. Nascut en 1976, és periodista, escriptor, traductor i crític literari. Ha impulsat nombrosos projectes culturals, congressos i festivals literaris, sobretot dedicats a la novel·la negra. Ha obtingut nombrosos premis literaris i ha publicat una quarantena d’obres, entre poesia, relat, novel·la i assaig. El Premi Bernat Roig Duato de Narrativa Juvenil ha quedat desert.

Els premis de narrativa estan dotats de 1.000 euros, mentre el de poesia rep un premi en metàl·lic de 1.500 euros. “El certamen de promoció de la literatura, en les seues diferents versions, demostra comptar amb una magnífica salut. S’han presentat centenars d’obres, arribades de mig món i amb una especial projecció en els territoris de parla hispana de Sud-Amèrica. Són ja quasi mig centenar d’edicions que demostren que els premis literaris d’Alberic són, gràcies a la seua història, un dels més importants de tots els que se celebren en el territori espanyol. I ací seguirem, promocionant la cultura i la literatura”, va argüir la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Alberic, Virgínia Bruñó.