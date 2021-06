Els Premis Rei Jaume I reconeixen treballs sobre el canvi climàtic, la immunologia del càncer i la intel·ligència artificial

Connect on Linked in

Aquest dimarts el jurat de la 33 edició dels Premis Jaume I ha anunciat els noms dels guardonats enguany en les sis categories. Cadascuna d’aquestes està dotada amb 100.000 euros

Aquest dimarts 8 de juny, en el Palau de la Generalitat, s’ha donat a conéixer als reconeguts amb els premis científics més importants d’Espanya, dotats amb 100.000 euros, i que ha comptat amb la participació com a jurats de 80 personalitats i experts en les diferents àrees de coneixement, entre els quals es troben 21 premis Nobel.

Els jurats dels Premis Rei Jaume I han decidit guardonar en aquesta edició en la categoria d’Investigació Bàsica a Lícia Verda, pels seus estudis en astrofísica teòrica; en Economia, a Antonio Cabrales Goitia, expert en el camp de les teories de joc i en l’anàlisi de les xarxes socials; en Investigació Mèdica a Eduard Batllé Gómez, pel seu treball en la immunologia del càncer colorectal; en Protecció del Medi Ambient a Fernando Valladares Ros, per les seues contribucions en les interaccions de les plantes dels boscos entre si i la modificació per la influència del canvi climàtic; en Noves Tecnologies a Nuria Oliver Ramírez, una enginyera en Telecomunicacions alacantina que ha desenvolupat investigacions en mètodes d’intel·ligència artificial per a modelar el comportament humà i que lidera un grup que treballa en en la transmissió immunològica dels virus; i en la modalitat d’emprenedor a Benito Jiménez Cambra, per impulsar una empresa amb cinc plantes a Espanya que treballa en l’àmbit de l’agricultura.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat durant l’acte de proclamació dels Premis Rei Jaume I 2021 que la retenció de talent investigador, el finançament just de la ciència i la investigació, i facilitar l’accés a la vacuna als països desfavorits constitueixen els principals reptes d’àmbit científic que han d’afrontar els governs.

D’altra banda, el president ha considerat fonamental que la vacuna “arribe al més prompte possible a tots els racons del món” perquè segons ha dit “l’interés superior ha de ser la salvaguarda i el progrés de la humanitat sencera”.

En aquest sentit, ha assegurat que “el coneixement ha de ser accessible a tots, sense mercantilismes ni proteccionismes nacionalistes” i ha proposat que la vacuna arribe ràpidament a totes les persones “amb l’alliberament de patents, amb llicències obligatòries a preus assequibles, o amb l’exigència d’una cooperació entre innovadors i productors per a accelerar la fabricació de vacunes”.