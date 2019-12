Els pressupostos d’Almussafes per a 2020 reforcen l’aposta per l’ocupació i el benestar social

El ple del consistori dóna llum verda als comptes del pròxim any, que ascendeixen a 16.500.000 euros, la mateixa quantitat que en 2019



Personal laboral temporal, igualtat, lluita contra la violència de gènere, tercera edat i subvenció de medicaments, partides amb majors pujades



El deute viu continuarà disminuint amb l’amortització d’altres 380.000 euros, quantitat que s’afegirà als més de 3.500.000 euros saldats des de 2015



Els pressupostos generals d’Almussafes per a 2020 ascendeixen a 16.500.000 euros, la mateixa quantitat que es reflectia en els comptes de 2019. Així ho va decidir ahir, dijous 12 de desembre, el ple municipal, reunit en sessió ordinària. Els vots a favor del PSOE (9 regidors) van permetre l’aprovació de la relació de despeses que podran realitzar-se durant el pròxim exercici, en el qual destaquen les seccions dedicades a l’ocupació i a les polítiques socials, dotades amb un pressupost global que ascendeix a 1.358.677 euros. Una altra de les partides que pugen és la de subvencions genèriques, que disposarà d’un 16,06% més de diners. L’alcalde, Toni González, destaca el bon funcionament de l’empresa pública i l’estat del deute viu que, després de disminuir en més de 3.500.000 euros des de 2015, se situa actualment en 3.422.202,88 euros.



L’Ajuntament d’Almussafes va aprovar ahir, dijous 12 de desembre, els seus Pressupostos Municipals per a 2020 durant el ple ordinari de desembre, celebrat a la vesprada a la casa consistorial de la població. Els comptes previstos per al pròxim any, que ascendeixen a la mateixa quantitat que les de 2019, 16,5 milions d’euros (incloent l’empresa pública), van comptar amb el suport del grup socialista (9 regidors), mentre que els tres regidors de Compromís van votar en contra i el regidor del Partit Popular es va abstindre.



Segons l’alcalde, Toni González, aquest pressupost “pretén mantindre el compromís electoral amb els ciutadans d’Almussafes, dins de les possibilitats que dóna la restricció pressupostària i mantenint la prestació de tots els serveis públics, incloent les conegudes fins ara com a ‘competències impròpies’”. El primer edil assegura que, “malgrat la limitació que ens imposa la legislació en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s’ha fet un pressupost per al ciutadà on prevalen les despeses de caràcter social i el manteniment en condicions òptimes de la prestació de tots els serveis públics”.



Polítiques socials i d’ocupació

En aquests nous pressupostos per a la població torna a destacar la ferma aposta de l’executiu local per les polítiques socials i d’ocupació. Així, la despesa global en aquest apartat es manté en xifres similars a les d’enguany, amb un muntant total d’1.358.677 euros. Des de 2015, la quantitat destinada a aquestes qüestions s’ha incrementat en al voltant de 500.000 euros.



Entre els conceptes que veuran incrementada la seua inversió en 2020 dins de les polítiques socials i d’ocupació destaquen l’epígraf del personal laboral temporal, que passa de 150.000 a 225.677 euros, i el del personal laboral temporal subvencionats, que augmenta en 12.000 euros fins a situar-se en els 86.000 euros. També disposaran de més fons qüestions com la lluita contra la violència de gènere (de 8.000 a 18.000 euros), les activitats de la tercera edat (de 46.000 a 49.500 euros), la promoció de polítiques d’igualtat (de 32.000 a 33.600 euros) i les ajudes per a medicaments de majors i vacunes infantils (de 42.000 a 43.000 euros).



Respecte a l’ocupació, cal destacar l’augment del 15,93% en la despesa de personal degut a l’increment del 3,30% en els salaris de 2020, encara que s’està a l’espera que es dicte la llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2020 o la seua pròrroga per a conéixer si s’aplicarà. “Això ha dificultat alguns càlculs que s’han hagut d’efectuar”, reconeix González. A més, s’inclouen en aquest apartat la realització de “reclassificacions de determinats llocs de treball que, amb caràcter singular excepcional, han resultat imprescindibles pel seu contingut”.



Finalment, l’executiu local manté la seua aposta per l’Empresa Municipal de Serveis Públics d’Almussafes (EMSPA). “Després de dos anys de recorregut ha quedat palés que l’empresa ha sigut un èxit, tant en la prestació de serveis de qualitat, com en la important reducció de costos per a l’Ajuntament”, assegura el primer edil. En aquest sentit, recorda que “l’any passat vam ampliar la prestació de serveis per part de la companyia amb la incorporació del manteniment de la fontaneria en els edificis públics, una decisió que ha funcionat molt bé tant en la seua qualitat com en la disminució de despeses per a les arques municipals”.



Inversions i subvencions

Altra de les partides que recullen increments és el de les subvencions genèriques, nominatives i altres transferències, que puja un 16,06% respecte a 2019. Per a la seua concessió, tal com va avançar durant el ple l’equip de govern, es mantenen les noves línies per a entitats locals de caràcter festiu, social, cultural i cívic per a adaptar-se al criteri de concurrència competitiva, que és el mètode ordinari de concessió de subvencions públiques. Es mantenen, això sí, algunes línies de subvenció nominativa per considerar-se “necessàries”.



Al capítol d’inversions es destinen en aquesta ocasió 700.000 euros, 400.000 menys que enguany, pel fet que moltes d’elles s’han finançat amb el superàvit procedent de l’any 2018 i són obres que s’executaran en 2020. En aquesta llista s’inclouen l’adquisició de terrenys, construcció, especialment en el cementeri i part de les despeses de reforma de les piscines municipals (obra finançada parcialment en 2019 amb el superàvit de 2018), l’adquisició de maquinària, mobiliari, estris i material informàtic. Concretament, el superàvit obtingut en 2018, fixat en 1.810.042,30 euros, es destinarà a 14 inversions financerament sostenibles, tal com ho va aprovar el dijous 3 d’octubre el ple del consistori municipal. A més de l’última fase de reforma de les Piscines Municipals, també se sufragaran amb aquesta quantitat projectes com la substitució del sistema de climatització del Centre Cultural (658.500 euros), la instal·lació de càmeres de vigilància en parcs públics i de lluminàries led en el polígon industrial o l’asfaltat de carrers i camins rurals.



Deute

Després de la cancel·lació al juny de 2018 de cinc dels sis préstecs subscrits per l’Ajuntament amb diferents entitats bancàries, operació que va suposar una amortització directa d’1.920.495 euros, la intenció del govern municipal és continuar reduint el seu deute viu, que a data del 10 de desembre se situava en 3.422.202,88 euros. Per a 2020 s’estima que quedaran saldats altres 380.000 euros del crèdit pendent, quantitat que se sumarà als més de 3.500.000 euros amortitzats des de l’inici de la passada legislatura, moment en el qual el deute se situava en 7.459.544,93 euros.





“L’esforç realitzat aquests anys per a reduir el nostre deute ha fet possible substantivar el volum al voltant del 20% respecte als recursos ordinaris liquidats, un 4% menys que l’any passat”, quantifica l’alcalde. “Aquesta obstinació continuarà tant l’any 2020 com en els successius exercicis pressupostaris i és previsible, així mateix, el manteniment de l’aconseguida situació d’estabilitat pressupostària amb estalvi net, i el control de la situació de despesa al llarg de 2020 per a complir amb la regla establida per llei”, assegura.