Els pressuposts participatius es redueixen a la mínima expressió

Els pressuposts municipals per a 2022 de l’Alcúdia s’aprovaren només amb els vots favorables del grup socialista. La representant de Compromís per l’Alcúdia Mercé Sampedro va posar de manifest que, malgrat l’oferiment de l’alcalde en els passats pressuposts d’assentar-se i estudiar les propostes de Compromís, aquesta oferta no s’ha concretat i no se’ns ha cridat.

L’Alcúdia porta molts anys per intentar rebaixar l’excessiu endeutament de l’Ajuntament de l’Alcúdia, que suposa una càrrega financera important en amortització i en interessos. Enguany, després de 7 anys, s’havia arribat a deixar-lo en 2.302.941 euros, però l’equip de govern ha aprovat en els pressuposts un nou endeutament d’1.500.000. Des de Compromís per l’Alcúdia s’ha manifestat que no és el moment d’endeutar-se.

Igualment s’ha criticat que els pressuposts participatius s’han retallat i deixat en tan sols 100.000 euros, quan des del seu començament, s’havia destinat el 50% de les inversions a la participació i decisió ciutadana. Enguany només es destinarà el 3’4% de les inversions previstes a pressuposts participatius. Altres anys s’han destinant al voltant de 300.000 euros a aquesta partida. El regidor d’Hisenda argumentava que moltes de les possibles peticions del poble ja les coneixien i per això no calia que es votaren, que ells les posaven directament.

La regidora de Compromís va recordar que la construcció d’un edifici de cerimònies civils per acomiadaments, va ser un acord de 2017 i la partida corresponent es va mantindre en els pressuposts fins aquest any, en el que s’ha suprimit. Igualment es va recordar que durant tota la legislatura no s’ha fet cap actuació en matèria de mobilitat, amb l’excepció de la remodelació de l’Avda de Guadassuar, actualment en execució.

També es va posar de manifest que dins del pressupost s’inclou un augment en la partida d’altres empreses de fem de 300.000 euros, com a conseqüència del nou contracte de recollida de residus i la privatització de bona part de la neteja viària, contracte amb el que Compromís no ha estat d’acord.

Finalment la representant de Compromís va concloure que estaven davant un pressupost pensat per a les properes eleccions, que anava a suposar un nou endeutament i la retallada en matèria de pressuposts participatius.