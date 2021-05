Els preus de cebes i creïlles es desplomen en el camp i es multipliquen per deu al consumidor

Connect on Linked in

L’actual campanya de cebes i creïlles ha tornat a posar al descobert els greus desequilibris que imperen en la cadena agroalimentària. L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) alerta que els preus que els operadors comercials estan oferint als productors s’han desplomat en les últimes setmanes fins a l’extrem de situar-se un 40% per davall dels costos de producció. Mentrestant, aqueixes cotitzacions es multipliquen fins per deu del camp al consumidor.

Després d’un inici difícil amb la ceba tendra, la recol·lecció de la ceba seca es va caracteritzar per una recuperació dels preus. Tant és així que AVA-ASAJA va denunciar una ona de robatoris en diverses comarques valencianes coincidint amb la major demanda. No obstant això, la introducció d’importacions foranes, sobretot de Nova Zelanda, que a més van arribar a Europa de colp a causa del bloqueig accidental del Canal de Suez, està sent utilitzada per les companyies comercialitzadores com a pretext per a pressionar els preus a la baixa de la producció autòctona.

El responsable de la sectorial d’hortalisses de AVA-ASAJA, Salvador Sabater, constata que “les nostres cebes estan en perfectes condicions per a ser recollides i consumides. Venim d’un abril molt plujós en el qual no podíem avançar perquè la terra tenia d’estar seca. Però just ara, per culpa de la irrupció de les importacions, les compres s’han paralitzat i fins i tot escoltem casos de comerços que tracten de revisar a la baixa els tractes tancats fa uns dies”. Les últimes cotitzacions que es manegen en l’horta han caigut fins als 10 cèntims d’euro per quilo, una quantitat ruïnosa molt lluny dels costos de producció –entorn dels 0,20 €/kg– que portaria a molts agricultors a destruir les seues collites. Per contra, en molts punts de venda al públic el preu s’eleva a 1 €/kg.

En el cas de la creïlla la situació també s’està tornant alarmant: “No hi ha una gran producció, la qualitat és excel·lent, però entre les importacions i la posició de domini de la gran distribució alimentària, que usa la creïlla com a producte reclame, no podem vendre a un preu raonable que almenys cobrisca els costos”, lamenta Sabater. Segons diversos testimoniatges, els preus oferits pel comerç ja baixen dels 20 cèntims per quilo, quan només la recol·lecció supera els 6 cèntims. Mentrestant, els supermercats posen a la venda les creïlles a preus mitjans de 0,80 €/kg, és a dir quatre vegades més.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, apel·la “a la responsabilitat de la gran distribució i dels consumidors per a prevaldre el producte de proximitat a preus justos en lloc de substituir-lo per importacions amb una gran petjada de carboni vingudes des de països d’ultramar, en alguns casos com Nova Zelanda que estan en l’altra part del planeta, a 20.000 quilòmetres de distància. Les cadenes no poden ser col·laboradores del canvi climàtic, perquè aquesta estratègia comercial és absolutament incoherent i incompatible amb la sostenibilitat ambiental que pregona la Unió Europea. Els enviaments generen enormes emissions contaminants durant el seu transport marítim i solen emprar matèries actives fitosanitàries prohibides en l’agricultura comunitària. Així mateix, el producte forà no té la frescor, la qualitat i la seguretat alimentària que sí que garanteix el nostre, a més de que al consumidor no li arriba barat. Els abusos de la cadena alimentària no es resoldran mentre la classe política continue permetent i fins i tot impulsant la introducció de totes les importacions que entren i de la manera descontrolada i deslleial que entren”.