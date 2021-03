Els preus de la xufa es mantenen en màxims històrics un any després del Covid-19

Print This Post

El sector de la xufa gaudeix de bona salut i ni tan sols els devastadors efectes comercials del Covid-19 han fet mossa en la seua rendibilitat. L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) constata que els preus en camp d’aquest tubercle estrela de l’Horta de València es mantenen en màxims històrics, entorn dels 0,80 euros per quilo, a causa d’una demanda internacional cada vegada més diversificada que posa en valor les seues qualitats nutricionals.

AVA-ASAJA subratlla que la xufa està guanyant terreny en les dietes saludables dels països més desenvolupats en considerar-se un superaliment per les seues excel·lents qualitats organolèptiques. Així mateix, empreses agroalimentàries constantment estan ampliant els usos d’aquest cultiu: oli per a la indústria cosmètica, pastura base per a xocolate, galetes, salses, yogurt o cervesa, entre altres.

Els agricultors valencians estan ultimant les labors de recol·lecció de la xufa en 16 termes municipals de l’Horta Nord.