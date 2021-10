Els primers pressupostos participatius de la Generalitat destinen més de 100 milions d’euros a 96 projectes de la ciutadania

Print This Post

Els primers pressupostos participatius de la Generalitat per a 2022 repartiran més de 100 milions d’euros entre 96 projectes triats i proposats per la ciutadania, tal com han explicat el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, i la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo.

Pérez Garijo s’ha mostrat satisfeta amb el resultat d’aquests primers pressupostos participatius, “un projecte pilot, pioner en el conjunt de l’Estat, al qual ara sumarem una anàlisi del seu funcionament i resultats”.

Dels 125 milions previstos per als primers pressupostos participatius de la Generalitat, finalment la ciutadania ha pogut decidir de manera directa sobre 101.784.548 euros que engloben un total de 96 propostes viables de les 241 avaluades.

Aquesta minoració del crèdit obeeix a la inviabilitat de 145 projectes que han sigut descartats després de la fase d’avaluació de propostes. No obstant això, d’aquesta xifra un total de 68 iniciatives són assumides a través de la planificació de les diferents conselleries, bé perquè estan previstes en el marc d’actuacions més grans com Convivint o Edificant, bé perquè es troben en execució, entre altres supòsits.