Els primers pressupostos participatius de la Generalitat es distribuiran atenent criteris de població, pobresa i despoblació

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els primers pressupostos participatius de la Generalitat per a 2022 compten amb 125 milions d’euros, que es distribuiran atenent criteris de població, pobresa i despoblació, d’acord amb la resolució que estableix els requisits, terminis i procediment sobre el procés de participació ciutadana per a la seua elaboració.

En este sentit, 87,5 milions d’euros, la qual cosa suposa el 70% dels recursos totals, es distribuiran en àrees comarcals de la Comunitat, mentre que els 37,5 milions restants, que representen el 30%, es dirigiran a projectes d’àmbit autonòmic.

Estos primers pressupostos participatius de la Generalitat no sols permetran que la ciutadania puga decidir quins projectes considera prioritaris.

Són uns pressupostos territorializats que, a més, serviran per a lluitar contra la despoblació, perquè les zones més afectades per este fenomen disposaran de fons molt superiors al que els correspondria per població.

A més, s’ha introduït un factor de cohesió social perquè les àrees amb rendes més baixes també es vegen compensades.

L’inici de la primera experiència de participació directa de la ciutadania en el disseny dels comptes públics es produirà el pròxim 11 de maig a través del portal GVA Participa, data a partir de la qual ciutadans i ciutadanes podran presentar les seues propostes.