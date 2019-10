Els propietaris de camps i casetes pagaran menys per l’IBI rústic el pròxim any a Carlet

Print This Post

L’Ajuntament rebaixa l’IBI rústic un 10% per al 2020.



Els propietaris de camps i casetes pagaran menys per l’IBI rústic el pròxim any. Actualment, el tipus impositiu de l’IBI rústic se situa en el 0’67, amb l’aprovació de la modificació de l’ordenança, l’impost per al 2020 serà del 0’57 %.



La rebaixa en deu punts percentuals s’ha establit arran de l’informe tècnic encomanat des de l’Alcaldia per tal d’avaluar l’impacte que podia tindre esta rebaixa en el compliment de la legislació existent, que obliga els ajuntaments a mantindre un rigorós ajust econòmic, encara que no tinguen deutes, i que han de complir la llei d’estabilitat pressupostària. Amb este ajust, l’Ajuntament es mantindria en l’estabilitat i compliria la regla de gasto exigida per la legislació.



Esta mesura, segons explica l’alcaldessa de Carlet, «pretén compensar la càrrega fiscal dels contribuents, tenint en compte la negativa situació de l’agricultura, i sobretot dels conreus carletins, i amb la intenció de millorar la butxaca dels propietaris dels camps carletins».