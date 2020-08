Els ramaders de ‘bous al carrer’ reclamen ajudes urgents després de sacrificar més de 3.000 animals des de la Covid-19

Print This Post

El sector ramader de boví brau ha fet sentir , en el centre de València, el seu crit d’auxili davant la crisi econòmica sense precedents que pateix per la cancel·lació dels festejos de ‘bous al carrer’ provodada per la Covid-19.

l’Associació de Ramaders de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, ha convocat la concentració, des de la Plaça de la Verge fins a les portes de les Corts Valencianes, a la qual s’han sumat l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i LA UNIÓ.

Segons estimacions del col·lectiu ja s’ha vist obligat a sacrificar més de 3.000 caps de bestiar per la impossibilitat d’assumir els costos d’alimentació animal i manteniment de les explotacions. La crisi també ha destruït 300 llocs de treball i ha arruïnat a un centenar de famílies.

Per això, els ramaders han entregat un manifest als partits polítics –registrat en Les Corts Valencianes– que recull les reivindicacions del sector, entre les quals destaca un règim d’ajudes en concordança a la gravetat de la situació actual i a la previsió futura existent. A diferència d’altres sectors ramaders afectats per la pandèmia, els bous al carrer han sigut vetats d’ajudes per part de la Generalitat Valenciana malgrat que les seues pèrdues es veuen incrementades pel tancament de la principal font d’ingressos, que són els festejos populars.

El sector sol·licita una ajuda de 65 €/animal reproductor. Al mateix temps, reclama la disposició d’avals i crèdits a un règim d’interés del 0% (bonificats) i amb manques de tres anys per a poder fer front a les despeses derivades de l’alimentació dels animals, amortitzacions, sous de personal fix, assegurances socials i quotes d’autònoms, etc.

Una altra demanda és una figura de protecció per a aquests animals de boví brau, raça autòctona Valenciana. També sol·licita modificacions en el PAU que reduïsquen els règims ultres severs de les proves diagnòstiques de la tuberculosi, amb una participació de ramaders i veterinaris d’explotació i treballar de manera conjunta per a modificar algunes normes a nivell nacional que penalitzen com a ramaders valencians.