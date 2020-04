Els regidors d’Almussafes destinaran el 10 per cent del seu sou a la lluita contra el Covid-19

Connect on Linked in

L’acord adoptat per unanimitat ha partit de la moció presentada pel grup municipal socialista en el ple celebrat hui dimecres 22 d’abril



També se suprimix la subvenció que percebrien els tres grups municipals enguany 2020



La portaveu del grup municipal socialista, Davinia Calataiud, ha presentat hui dimecres una proposta al ple de l’Ajuntament d’Almussafes amb dos mesures econòmiques importants relacionades amb la crisi sanitària provocada per la pandèmia Covid-19. S’aportarà un 10 per cent de les retribucions mensuals que perceben els 13 regidors de la corporació municipal per l’exercici de les seues funcions, incloent-hi al personal eventual designat per l’Alcaldia, a més d’eliminar-se la subvenció que perceben els grups municipals referida a l’any 2020 a la lluita contra el Covid-19. La moció ha resultat en un acord unànime per part dels tres partits polítics amb representació en l’Ajuntament.



La crisi sanitària provocada per la pandèmia del Covid-19 en la que ens trobem immersos està afectant de forma extraordinària a la ciutadania d’Almussafes.



La declaració de l’Estat d’Alarma, així com una gran part de les mesures dictaminades per les diferents administracions públiques tenen com a objectiu reduir el grau de propagació d’esta malaltia, un pas fonamental per al seu posterior control.



La reducció de les xifres de contagis i defuncions dels últims dies demostren l’efectivitat de les mesures de distanciament social i del compliment del confinament, però també es traduïxen en una important paràlisi econòmica per al nostre país. ‘Davant d’esta realitat, les administracions públiques tenim l’obligació d’articular iniciatives de reactivació econòmica, destinant la major quantitat de recursos disponibles a revitalitzar l’activitat empresarial dels nostres àmbits d’actuació a nivell local. Així mateix, hem de treballar en la implementació de mesures que ajuden a minimitzar l’impacte de la recessió econòmica que, sens dubte, acompanyarà a la crisi sanitària provocada per la pandèmia Covid-19’, explica el president de l’executiu, Toni González.



‘En este sentit, els gestors públics hem de donar exemple, i en situacions com l’actual, mostrar la nostra solidaritat no sols amb el nostre treball diari, sinó també en forma d’aportació econòmica a nivell personal i a través del partit polític al qual representem’, postil·la l’alcalde, qui afig ‘hem d’estar en plena sintonia amb una societat que, especialment en esta situació tan convulsa, exigix responsabilitat, exemplaritat i altura de mires dels seus representants polítics’.



La donació del 10 per cent dels sous dels càrrecs públics de l’equip de Govern i de l’oposició, així com del personal eventual designat per l’Alcaldia s’aplicarà en la pròxima nòmina d’abril i es mantindrà durant la vigència de l’Estat d’Alarma. ‘Eixe import de les retribucions s’aportarà individualment per part de cada un dels 13 edils de la corporació municipal al número de compte habilitat per l’Ajuntament d’Almussafes per a canalitzar les donacions i que ja han fet servir diversos col·lectius del municipi.



Així mateix, l’import resultant de l’estalvi per la supressió de les subvencions que se’ls anaven a concedir a les tres forces polítiques amb representació municipal per a fer front als seus gastos durant l’any 2020, que ascendix a 10.500 euros, es va a incorporar a la partida creada per l’Ajuntament d’Almussafes per al desplegament de l’important paquet d’accions i mesures econòmiques i socials que està adoptant l’executiu local com a conseqüència de la crisi sanitària i econòmica provocada pel coronavirus.



En la moció presentada es fa referència al fet de que durant les últimes setmanes hagen proliferat les mostres de solidaritat i generositat per part d’empreses, col·lectius i ciutadania en general, tant d’Almussafes com de municipis veïns, un fet que, destaca la primera tinent d’alcalde, ‘ens plena d’admiració i per això volem transmetre’ls a tots ells el nostre profund agraïment per les seues aportacions, tant econòmiques com materials o en forma de treballs desinteressats’.