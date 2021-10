Els regidors de l’Alcúdia solidaris amb La Palma

Connect on Linked in

Tots els membres del consistori de l’Alcúdia donaran les percepcions per assistència al plenari i a les comissions informatives del mes d’octubre als damnificats de La Palma

La decisió va sorgir en el transcurs del ple ordinari del mes d’octubre, celebrat anit, durant el debat de la proposta de resolució en suport als damnificats pel volcà de La Palma, que va ser aprovada per unanimitat.

En el seu torn de paraula, el portaveu del PP, Juan Manuel Arnandis, va informar que els 4 regidors del grup Popular havien decidit cedir les percepcions que els corresponen este mes per assistència a les comissions informatives i al plenari, i va animar la resta dels grups a sumar-se a la iniciativa.

La resposta va ser immediata per part de PSPV i Compromís, prèvia consulta per part de l’alcalde, Andreu Salom, a l’interventor municipal, Lluís Correcher, qui va intervenir per a explicar com s’havia d’articular la donació per a poder fer l’ingrés directament des del consistori a un dels comptes oficials d’ajuda als damnificats de La Palma.

Una acció solidària conjunta en què s’han implicat personalment totes les regidores i regidors de l’ajuntament alcudià.