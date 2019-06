Els Regidors i les Regidores de València electes per al mandat 2019-2023 han rebut les carpetes de Bon Govern

Connect on Linked in

La Regidoria de Transparència ha impulsat esta iniciativa amb l’objectiu de promoure un govern obert

Dissabte es constituïx la nova corporació municipal que va eixir de les urnes el passat 26 de maig: els regidors i regidores electes prendran possessió dels seus càrrecs en una sessió plenària extraordinària. Però hui dijous ha tingut lloc un acte previ al Saló de Cristalls, el lliurament de les carpetes d’obligacions de transparència d’alts càrrecs, una iniciativa impulsada per la Regidoria de Transparència i Bon Govern.



Bona part dels nous regidors triats per la ciutadania, entre ells l’actual alcalde, Joan Ribó, han rebut les seues carpetes de mans del personal funcionari del Servici de Transparència. Tal com ha recordat la regidora de Transparència en funcions, Neus Fàbregas Santana, «les normatives relacionades amb la transparència i el govern obert, i la voluntat del govern municipal d’anar més enllà, per exemple amb l’adhesió voluntària al Codi de bon govern de la Generalitat, constituïxen tot un corpus de deures i obligacions per part dels alts càrrecs de l’Ajuntament i assimilats».



Per això, ha continuat, «amb la finalitat que cada alt càrrec siga conscient des del moment que pren possessió que adquirix una sèrie d’obligacions polítiques, jurídiques i ètiques específiques, hem elaborat estes carpetes de l’alt càrrec de l’Ajuntament, que aspiren a ser una guia per a les persones que inicien el seu camí en un lloc de responsabilitat a l’Administració local».



UN ABANS I UN DESPRÉS



«Hem de fer visible el bon govern, així com els drets, però també les responsabilitats i obligacions que té la nova corporació de cara a la ciutadania per a poder construir una ciutat millor, més transparent i més participativa», ha afegit la delegada en funcions, que ha assegurat que esta iniciativa constituïx «un abans i un després a l’Ajuntament».



Es considera alts càrrecs tant els regidors i regidores com les persones titulars d’òrgans superiors, òrgans directius, màxims responsables dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials, fundacions, agències i empreses públiques o assimilats, així com els habilitats i les habilitades nacionals que ocupen llocs reservats a esta classe de personal funcionari.

La carpeta d’obligacions de transparència d’alts càrrecs vol potenciar el compliment de les normes que regulen la transparència, la participació, les incompatibilitats, el Codi de bon govern i qualsevol de les decisions que prenen els òrgans col·legiats municipals, que afecten tots els alts càrrecs tant en l’exercici del càrrec com en el moment del cessament.



Cada carpeta inclou informació àmplia sobre què és el govern obert i la transparència i quins instruments i processos té en marxa actualment l’Ajuntament de València; un manual amb els drets, responsabilitats i obligacions que tenen els càrrecs municipals en esta matèria; i la normativa vigent i els instruments de diferents administracions, inclosa la pròpia municipal, a la qual estan obligats.