Els Reis d’Orient recorreran Alzira en dues rutes a través d’un gran nombre de carrers i portaran la il·lusió en l’antesala de la Nit de Reis

L’alcalde els rebrà a les 16 hores a l’Ajuntament i els lliurarà la clau de la ciutat per a poder repartir els regals

Entre les 16.30 i les 19.30 hores es desplaçaran a bord de cotxes antics per la ciutat

Alzira ja està a punt per a rebre demà la visita més esperada de l’any: la del tres Reis de l’Orient, que un any més, recorreran nombrosos carrers de la ciutat per a saludar els xiquets i les xiquetes de la població en l’antesala de la Nit de Reis. Hi haurà dues rutes simultànies que recorreran la gran part dels carrers de la població. A les 16 h, l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, els rebrà a l’Ajuntament i els lliurarà la clau de la ciutat perquè puguen accedir a tots els domicilis on criatures i famílies han demanat regals.

Després, Ses Majestats començaran el seu recorregut pels carrers d’Alzira a bord dels vehicles antics aportats per l’Associació Retromòbil, i custodiats en tot moment pels efectius de la Policia Local i el personal de Protecció Civil. De 16.30 a 17 hores visitaran el barri de l’Alquerieta, I de 17 a 17.30 hores estaran a les Barraques. De 17.30 a 18.30 hores iniciaran la seua ruta des del quarter de la Guàrdia Civil, al final de l’avinguda Luis Suñer, a la plaça del Regne, de la Societat Musical i pel carrer de Colom fins a Sant Judes, per la barriada del pont de Xàtiva i pel carrer Onda i 2 de Maig fins a la plaça del Musical, de nou. Eixiran cap a l’avinguda de la Hispanitat i per Pere Morell aniran a buscar la Vila, entrant per la plaça de la Constitució i Major Santa Caterina. Pel carrer de Santa Teresa aniran fins a la rotonda de la Menina.

Entre les 18 i les 18.30 hores, passaran per l’avinguda dels Sants Patrons, la zona de la plaça Major i els carrers del centre, i pel carrer de Nostra Senyora de Luján es desplaçaran cap a Doctor Ferran, les Figueres, Albuixarres i Joanot Martorell. També circularan per Aben Tomlús, Hernán Cortés i sant Francesc, fins al carrer del Mestre Palau. La tercera fase d’esta ruta, entre les 18:30 i les 19 hores, partirà de la plaça de la Sagrada Família per Francisco Bono fins a l’avinguda Josep Pau, i des d’ahí cap a la rodalia del parc de Pere Crespí. Des d’ahí aniran cap a Pare Castells i Favareta, i acabaran al carrer de Ramón i Cajal. Entre les 19 i les 19.30 recorreran Joanot Martorell fins al recinte firal, i per l’avinguda de Sants Patrons pujaran fins a l’ajuntament.

La segona ruta es realitzarà amb el següent horari: de 16.30 a 17 hores visitaran el Racó, i de 17 a 17.30 hores, la Graella i el Respirall. A partir de les 17.30 i fins a les 18 h, baixaran de la zona de la Muntanyeta i per l’avinguda Josep Suñer aniran al parc de l’Alquenència, buscaran el carrer Hort dels Frares i aniran al carrer Colmenar per continuar per la plaça de les Germanies, aniran cap a Doctor Llansol i Verge de la Murta i a la plaça d’Anna Sanchis. Des d’on partiran cap a la plaça d’Alacant. De 18 a 18.30 hores passaran pel carrer de Gandia, l’Alquenència, el carrer Venècia, i per Cristóbal Monterde cap a l’avinguda Vicente Vidal. Pel carrer de Gabriela Mistral rodaran fins a l’Alquenència i la rotonda de Benimodo, fins a la rotonda d’Avidesa i, després, Prior Morera i cap a Reis Catòlics i Pérez Galdós.

De 18.30 a 19 hores passaran per la plaça d’Alacant, el carrer Salvador Perlés, cap a les Basses, el carrer del Doctor Fleming, Felip II, fins a la rotonda de Sants Judes. I per últim, entre les 19 i les 19.30 hores, per la ronda de la Séquia Reials tornaran cap a l’avinguda de la Hispanitat, la plaça del Regne i per la rotonda del Crist aniran al carrer de la Rambla.

La cercavila, que repetix el format del 2021, permetrà poder saludar ales Reis d’Orient i rebre també la seua salutació carregada d’il·lusió i de màgia. Així mateix, atesa la situació sanitària a causa de la Covid-19, evitarà les aglomeracions i els riscos de més contagis. No obstant, cal recordar que s’hauran de respectar les mesures: portar la mascareta i mantindre la distància.

En acabar els recorreguts, hi haurà 4 disparades també simultànies de focs artificials, des de diferents punts de la ciutat: a la plaça d’Anna Sanchis, al llavador de l’Alquerieta, a la plaça del Regne i a la plaça d’Elisa Ramírez (Mancomunitat).

RECORREGUTS SIMULTANIS:

RUTA 1 – Ajuntament

DE 16.30 A 17: L’Alquerieta

DE 17 A 17.30: Les Barraques

DE 17.30 A 18.00 H:

Avinguda de Luis Suñer (des del quartel de la Guàrdia Civil)

Plaça del Regne

Plaça de la Societat Musical

Carrer de Colón

Plaça de Sant Judes

Pont de Xàtiva (volta per la barriada)

Ronda de la Séquia Reial

Carrer d’Onda

Carrer 2 de Maig

Plaça de la Societat Musical

Plaça del Regne

Avinguda de la Hispanitat

Carrer de Pere Morell

Carrer de Tavernes (18.15h aproximadamentg)

Avinguda de Luis Suñer

Carrer de Salvador Enguix

Plaça de la Constitució

Carrer Major Santa Caterina

Carrer de Santa Teresa

Plaça de Concha Piquer

Carrer de la Rambla

Carrer de Vicente Blasco Ibáñez

Rotonda de la Infanta Margarita, «la Menina».

DE 18.00 A 18.30 H

Avinguda de Sants Patrons

Plaça del Regne (per a pegar la volta)

Avinguda dels Sants Patrons

Plaça Major

Carrer de Pérez Galdós

Carrer dels Reis Catòlics

Carrer de l’Hort dels Frares (peatonal)

Plaça Major

Correus (contrasentit)

Avinguda dels Sants Patrons

Carrer de Nostra Senyora de Luján

Carrer de Piletes

Carrer del Doctor Ferran

Carrer de les Figueres

Carrer d’Albuixarres

Carrer de Balmes

Carrer de Joanot Martorell

Carrer de Sant Cildes

Carrer d’Aben Tomlus

Carrer d’Hernan Cortés

Carrer de Sant Francesc

Carrer del Doctor Ferran

Carrer de Sueca

Carrer del Mestre Palau

DE 18.30 A 19.00 H:

Plaça de la Sagrada Família

Carrer de Francisco Bono

Carrer de Camil Dolç

Avinguda de Josep Pau

Carrer de Goig del Poyo

Carrer del Doctor José González (a l’altura del parc de Pere Crespí)

Avinguda del Pare Pompili

Carrer de Jesús Álvarez

Carrer de la Verge del Lluch

Carrer de Francisco Oliver Alcalde (a l’altura del parc de Pere Crespí)

Carrer de Jaume d’Olid

Carrer del Pare Castells

Carrer de Favareta

Carrer de Pere Esplugues

Carrer de Francisco Bono

Carrer del Pare Castells

Carrer de Jaume d’Olid

Carrer de l’Àngel de l’Alcázar

Avinguda de Josep Pau

Carrer de les Figueres

Carrer de Ramón i Cajal

DE 19.00 A 19.30 H:

Carrer de Joanot Martorell

Carrer de Joan Calot

Recinte Firal

Carrer de Joan Calot

Rotonda de la Infanta Margarita, «la Menina».

Avinguda dels Sants Patrons

Correus

Carrer Major Santa Caterina (peatonal, fins a l’Ajuntament)

RUTA 2 – Carrer de la Rambla

DE 16.30 A 17.00: El Racó

DE 17 A 17.30: La Graella i el Respirall

DE 17.30 A 18.00 H:

Carrer de la Independència (Muntanyeta)

Avinguda de Josep Suñer Orovig

Avinguda del Parc (altura parc)

Carrer de l’Hort dels Frares

Carrer dels Reis Catòlics

Carrer de Colmenar

Plaça de les Germanies

Carrer de Colmenar

Carrer del Mestre Moscardó

Carrer del Doctor Llansol

Carrer del Pare Castells

Carrer de la Verge de la Murta

Carrer d’Arts Gràfiques

Plaça d’Anna Sanchis (pegar la volta si hi ha xiquets)

Carrer de la Verge del Lluch

Carrer del Pintor Andreu

Carrer de l’Arquebisbe Vich

Carrer de Pérez Galdós

Plaça d’Alacant

DE 18.00 A 18.30 H:

Carrer de Gandia

Carrer de l’Alquenència

Carrer de la Verge de la Murta

Carrer de Venècia

Avinguda del Parc

Carrer de Cristóbal Monterde

Carrer de León Matoses

Avinguda de Vicente Vidal

Carrer de Gabriela Mistral

Carrer de Julia Mateo

Carrer de Catadau

Carrer de Cayetano Gómez España

Carrer de Gabriela Mistral (a l’altura del parc)

Rotonda de Benimodo

Carrer de Gandia

Rotonda d’Avidesa

Avinguda de Vicente Vidal

Carrer del Prior Morera (a l’altura de la plaça de la Marina Espanyola)

Carrer d’O’Donell

Carrer dels Reis Catòlics

Carrer de Pérez Galdós

DE 18.30 A 19.00 H:

Plaça d’Alacant

Carrer de Salvador Perles

Carrer del Taronger (parc de Les Basses)

Carrer de Requena (plaça d’Elisa Ramírez)

Carrer del Doctor Fleming

Carrer de Felip II

Carrer de Salvador Santamaría

Carrer de José Mª Llopico

Carrer de Tetuan

Carrer de Trinidad Redal

Rotonda de Sant Judes

DE 19.00 A 19.30 H:

Ronda de la Séquia Reial

Avinguda de la Hispanitat

Carrer del Guerriller Romeu

Avinguda de la Hispanitat

Plaça del Regne

Avinguda de Luis Suñer

Rotonda del Crist