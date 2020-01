Els Reis Mags arribaran a Torrent repartint més d’1 milió de caramels, 5.000 pilotes i 5.000 peluixos

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La cavalcada de les seues majestats donarà el tret d’eixida a les 18 h des de la plaça de la Llibertat fins a arribar al carrer Ramón y Cajal, on hi haurà un espectacle i moltes sorpreses La nit més màgica de l’any arriba a la capital de l’Horta Sud carregada de sorpreses, fantasia i molta il·lusió. Melchor, Gaspar i Baltasar vindran des d’Orient per a desfilar en la cavalcada de Reis Mags de Torrent, compartint molta il·lusió i alegria entre el públic infantil, encara que també entre el més major.

Sota el lema: Per on venen els reis? Pregunta a la iaia, la cavalcada relatarà una emotiva història que ressalta la figura de les àvies, una persona molt important en la vida dels xiquets i xiquetes i que al llarg de la història els ha transmés il·lusió amb contes tradicionals amb els Reis Mags com a protagonistes.



En la desfilada, que donarà principi a les 18 h des de la plaça de la Llibertat, les seues majestats i els seus patges reals repartiran al llarg de tot el recorregut més d’1 milió de caramels i llepolies (sense glútens), 5.000 pilotes i 5.000 peluixos. La cavalcada estarà encapçalada pels pregoners, que repartiran la tradicional “mesureta”; una iniciativa de l’Ajuntament de Torrent que facilita la recollida de les llepolies llançades des de les carrosses. La comitiva continuarà amb les carrosses de les associacions i col·lectius festers de Torrent, entre els quals s’encentrará a les falleres majors, Alicia Pallardó Benavent i Sandra Peris Embuena, acompanyades de les seues corts d’honor; la Reina de la Trobada, María Silla Mora, i les seues cambreres; la Reina Andalusa, Mercé Ángela Murcia Barea, i la seua dama, Ana Martorell Nebot; i Dulcinea, Felicia Rodríguez González; així com els màxims representants de les festes de Moros i Cristians.



Entre les sorpreses de la nit, la cavalcada comptarà amb diferents espectacles d’animació i música, com les actuacions circenses del Circus Kaos que tindran lloc en l’escenari de la “Ermita”: mags, malabaristes o trapecistas, que mantindran entretingut al públic present mentre espera l’arribada de les seues majestats. Quan Melchor, Gaspar i Baltasar arriben a l’escenari, el cel s’il·luminarà amb un espectacle de focs artificials, al voltant de les 20 h, on rebran la clau de la ciutat, que obri les portes de totes les cases i, d’aquesta forma, els Reis Mags podran repartir tots els seus regals. Com a fermall final a aquesta vesprada tan emocionant, els més xicotets i xicotetes viuran un dels moments més esperats, ja que podran pujar a l’escenari i saludar a les seues majestats que, a més, els entregaren un dels 1.000 obsequis que s’han preparat per a l’ocasió.



Per a tots els xiquets i xiquetes que no puguen assistir a la desfilada, la cavalcada serà emesa en directe a través dels canals de Youtube i pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Torrent.

Visita dels Reis Mags

Com és tradició a Torrent, com a avantsala a la cavalcada, les seues majestats d’Orient visitaran a les persones majors, portant la il·lusió i la màgia a tots els racons de la ciutat. El seguici real, que també comptarà amb la participació de la corporació municipal, a més d’una banda de música, visitarà el Club del Minusvàlid, la parròquia de Muntanya Sión, la residència de la Marxadella i, finalment, la residència Santa Elena.

Dispositiu especial

Per a mantindre la seguretat de les milers de persones que es congreguen cada any en aquest acte, el consistori ha preparat un operatiu especial, coordinat per Policia Local, Protecció Civil, Creu Roja i Policia Nacional. El dispositiu vetlarà perquè la celebració de la cavalcada transcórrega amb total normalitat i les famílies puguen gaudir de la vesprada prèvia a la nit de Reyes.

Igualment, tot el recorregut estarà barrat per a garantir la seguretat del públic assistent i que puga gaudir de la cavalcada. A més, s’ha instal·lat en el primer tram de l’avinguda un mallado que envolta la franja de jardineria d’un dels costats del passeig. Així doncs, s’evitarà que les aglomeracions de gent puguen danyar aquest espai.