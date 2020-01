Els Reis Mags arriben a Cullera en la cavalcada més màgica de l’any

Print This Post

Ses Majestats iniciaran el seu corregut des del carrer València després de visitar la Residència Municipal i ompliran els carrers d’il·lusió i fantasia

Cullera ja està preparada per rebre la visita reial més esperada pels xiquets i xiquetes, la de Ses Majestats els Reis d’Orient. Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a la ciutat la vesprada del 5 de gener i desfilaran en la cavalcada més màgica de l’any.

Ses Majestats tenen previst arribar a les portes de la Residència de la Tercera Edat a les 17 hores, on aprofitaran per visitar als ancians i portar-los il·lusió i un regalet en esta nit de Reis. Allí seran rebuts per l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, la regidora de Festes, Susi Meliá, i la regidora de la Residència, Francesca Ortiz.

Després d’esta cita, es desplaçaran fins al Raval de Sant Agustí, a partir de les 18.30 hores, per iniciar la cavalcada que es desenvoluparà pel següent recorregut: carrer València, carrer Cervantes, Rambla Sant Isidre, Diagonal del País Valencià, carrer Pescadors, Plaça de la Llibertat, carrer Rei en Jaume, carrer La Bega i passeig Dr. Alemany.

Mentre es desenvolupa el recorregut de la cavalcada es farà lliurament dels premis als guanyadors del concurs de cartes als Reis organitzat per la Regidoria de Joventut, que dirigix Àlex Morales, al final del passeig Dr. Alemany. Així, amb l’objectiu de fomentar la mobilitat sostenible entre la població més menuda, enguany els premis seran nou bicicletes.

El dia 6 de gener, de 17.00 a 20.00 hores, hi haurà un Parc Infantil de Reis amb tallers i espectacles. A més, cal assenyalar que ahir va arribar l’emissari real que estarà esta vesprada de 17.30 a 19.30 hores a l’Auditori Municipal per a arreplegar les cartes dels xiquets i xiquetes.

‘Un món màgic’ i sorpreses

Vora 200 persones i 6 carrosses amb animació participaran enguany en una cavalcada que porta per lema ‘Un món màgic’ i que envoltarà Cullera de fantasia infantil. Així, els personatges més reconeguts del món de la fantasia cobraran vida pels carrers del municipi per a mostrar a tots els xiquets i xiquetes la il·lusió d’esta nit tan màgica.

Els grans protagonistes d’esta edició seran Frozen, Malèfica i la Bella Dorment, i també comptarà amb personatges populars d’este univers infantil com Peter Pan o Pluto. A més, hi haurà una sorpresa final on un personatge popular molt conegut interpretarà un tema musical.

Com a novetat d’enguany es repartiran 300 kg de caramels sense sucre i 1.000 regals per als xiquets i xiquetes durant tot el recorregut.

Dispositiu especial

Per al correcte desenvolupament de la desfilada, el consistori desplegarà un dispositiu especial amb 12 agents de la Policia Local i amb l’ajuda del voluntariat de Protecció Civil que s’encarregaran principalment de regular el trànsit.

Cal destacar que la cavalcada dels Reis Mags de Cullera s’ha convertit en una de les millors i amb més reconeixement de tota la comarca. El seu gran desplegament de música, color, artistes i fantasia i la resposta del poble cullerenc i dels voltants fa que cada any siga més extraordinària.