Els Reis Mags d’Orient arriben a Godella

La Cavalcada de Reis Mags tindrà lloc el dia 5 de gener des de l’ermita del Salvador fins a les portes de l’Ajuntament.

Els Reis Mags d’Orient tornaran a recórrer el dia 5 de gener els carrers de Godella per a repartir màgia i il·lusió a tots els xiquets.

La temàtica d’enguany és de contes clàssics. Així, els personatges de les novel·les dels germans Grimm o de La Sirenita acompanyaran a les seues majestats en el seu recorregut.

A més, participaran en la cavalcada més de vint grups com la Federació de Moros i Cristians, les clavàries, les penyes Espardenya, Bafflexats, Palmito, Mel de Romer, Fem la mà, Revolta, Pebreretes, Tot per l’aire o la Llimonera, la falla Sant Sebastià, Doctor Cap, Doctor Valls i la Cervantes, que llançaran regals i caramels. Els Cavallers Templers repartiran globus i la bandes del Doctor Valls i la del Casino Musical de Godella ompliran els carrers de música.

Els Reis Mags començaran el seu recorregut en l’ermita del Salvador a les 19.00 hores, i finalitzaran la seua cavalcada a les portes de l’Ajuntament, on hi haurà un pesebre de la parròquia de Sant Bartolomé.

Com a mesura de seguretat, l’Avinguda Peset Aleixandre estarà barrada mentre duren els actes per a garantir major seguretat i mobilitat per als vianants.