Alaquàs va viure la nit del passat 5 de gener una vetlada màgica amb molta animació, espectacles i l’acompanyament dels diferents col.lectius i entitats locals



Els Reis Mags d’Orient van visitar la nit del passat 5 de gener el municipi d’Alaquàs per sorprendre novament als xiquets i xiquetes que esperaven amb il.lusió l’arribada de Ses Majestats. Melcior, Gaspar i Baltasar van estar acompanyants pels diferents col.lectius i entitats locals i no va faltar l’animació, la música i el ball. Com a novetat, el recorregut d’enguany es va vore modificat per tal d’evitar aglomeracions i respectar les mesures de seguretat. D’aquesta manera i com és tradició, la comitiva va eixir del CEIP González Gallarza per continar pel C/ Antonio Machado, Av. Miguel Hernández, C/ Pare Guillem, C/ Ramón y Cajal, Av. País Valencià, C/ Major fins arribar a la plaça de la Constitució front al Castell d’Alaquàs on es va realitzar la recepció oficial a càrrec de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la regidora de Festes Sandra Conde i els i les membres de la Corporació Municipal.



Per anar calfant motors, encapçalava la cavalcada amb música Afro-Brasilera i Samba Reggae la Batucada Cientambores. Una animació acompayada a més per uns ninots de grans dimensions il.luminats per donar-li color a aquesta emotiva jornada de celebració. No va faltar la carrossa del Consell de Xiquets i Xiquetes d’Alaquàs amb els Corresponsals Juvenils i l’alumnat de l’Escola de Teatre Juan Alabau. Continuava l’animació amb l’espectacle de música i ball “Carnestoltes de Color´´que anunciava l’arribada de la carrossa del “Grup de gimnàstica Rítmica d’Alaquàs´´. Marcant el camí que conduiria a la plaça de la Constitució trobarem el Trenet de CAdA amb l’acompantament de les Clavaries i la música de la Unió Musical d’Alaquàs.



Moltes van ser les instantànies que el públic assistent es va poder realitzar amb Mickey, Minnie, el “Pato Donald´´, Daisy, Pluto y Goofy; ninots que donarien pas a la Carrossa del col.lectiu de mares i pares del CC Madre Josefa Campos. No van faltar tampoc els cabuts que van ballar al ritme del tabal i la dolçaina de la mà del Grup l’Olivar.



El moment més esperat va estar amb l’arribada de Ses Majestats i la carrossa del Rei Melcior acompanyat pel seu patge i les diferents filaes i comparses que conformen l’Associació Moros i Cristians Perolers d’Alaquàs. Poc després arribaria a la plaça la Patrulla Canina amb la Carrossa del Rei Gaspar acompanyat pel seu patge, Junta Local Fallera i els integrants de les diferents falles. La dansa oriental va arribar de la mà del grup Alham precedint la carrossa del Rei Baltasar amb el seu patge i el club Triculpelat.

Una vegada els reis van arribar a la plaça de la Constitució, va sonar el tradicional Al·leluia que donaria pas a l’adoració del betlem vivent organitzat per l’Associació l’Oroneta. Els Reis Mags junt a l’Alcalde del municipi van pujar al Castell d’Alaquàs per dedicar unes paraules als veïns i veïnes abans d’acomiadar la vetlada amb el llançament dels focs d’artifici.



La cita va comptar a més amb un espai reservat junt a l’escenari per a persones amb mobilitat reduïda i traducció a la llengua de signes. Al Castell, una vegada acabada la cavalcada, va tindre lloc la tradicional recepció dels Reis que esperaven per premiar amb un regal a totes les xiquetes i xiquets.