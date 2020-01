Els Reis Mags no faltaran a la seua cita amb les xiquetes i els xiquets de Burjassot la vesprada del 5 de gener a partir de les 18 hores

Connect on Linked in

És la vesprada de la il·lusió, dels somriures de veure com els més xiquets de la casa somriuen i gaudeixen vivint el preludi d’un dels dies més importants de l’any per a ells. La vesprada en la també els majors gaudeixen veient aqueixes cares d’il·lusió que es poden veure per tot Burjassot. I, és que, el 5 de gener a partir de les 18.00 hores, Burjassot espera l’arribada de Les seues Majestats, els Reis Mags, que, cada any, no es perden la seua visita al municipi per a sorprendre i compartir una estona amb les famílies burjassotenses.

Una vesprada en la qual, a més, els més ressagats, podran entregar-los les seues cartes en mà a Les seues Majestats, una vegada arriben a la Plaça de l’Ajuntament. I, no sols això, sinó que també s’emportaran un xicotet detall de mans dels Reis.

Comptant amb la col·laboració de la Regidoria de Festes, dirigida per Manuel Pérez Menero, la Cavalcada començarà, com s’ha assenyalat, a les 18.00 hores des del carrer Mariana Pineda i la Plaça Sequera.

L’animació de la Cavalcada, al costat de les carrosses dels Reis serà pel recorregut habitual, passant per Carretera de Llíria, Rubert i Villó, el carrer Colón i la Plaça de l’Ajuntament. Una vegada en la Plaça, Les seues Majestats seran rebuts per l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, i després d’un xicotet descans, baixaran de nou a la Plaça per a entregar-los, a cada xiquet i xiqueta que passe a veure’ls i li entregue la seua carta un detall.