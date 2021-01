Els Reis Mags recorreran els carrers de Picassent perquè la ciutadania els puga vore des de les seues cases

Connect on Linked in

Diverses carcasses llançades a l’aire anunciaran l’eixida de Melcior, Gaspar i Baltasar

Davant la situació actual que estem travessant a causa de la pandèmia global sanitària marcada per la Covid19 i donada la impossibilitat de celebrar la tradicional cavalcada de Reis com era habitual, l’Ajuntament de Picassent ha posat en marxa tots els dispositius necessaris perquè els xiquets i les xiquetes puguen disfrutar des de les seues cases, finestres i balcons, de la visita de ses majestats, Melcior, Gaspar i Baltasar.



Així, demà dimarts 5 de gener, la desfilada reial començarà simultàniament des de diferents punts de la localitat a partir de les 18 hores, on els Reis recorreran tots els carrers del municipi a través de 3 recorreguts fixats i coordinats per la Regidoria de Festes, la Policia Local i Protecció Civil.



L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, ha volgut llançar un missatge al veïnat per demanar prudència davant este acte, «Enguany, és un any diferent en el qual hem hagut d’adaptar esta celebració davant la Covid19. Des de l’Ajuntament, demanem comprensió a la ciutadania perquè es quede a casa per vore la desfilada reial i d’esta manera evitar aglomeracions al carrer. L’objectiu és mantindre la il·lusió i la màgia de l’arribada dels Reis que passaran per tots els carrers de Picassent».



Els 3 itineraris poden consultar-se a través del següent enllaç: https://goo.gl/maps/orH6VqD7sit6dzzK9