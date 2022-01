Els Reis Mags reparteixen màgia i il·lusió entre els xiquets i les xiquetes d’Alboraia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els tres coneguts personatges, en companyia dels patges reials, reben les cartes en els tres nuclis urbans en una iniciativa que substitueix per seguretat la tradicional cavalcada

Melchor, Gaspar i Baltasar estan rebent als xiquets i xiquetes d’Alboraia amb ajuda dels seus patges reials. A més de tindre l’oportunitat d’entregar la carta carregada de desitjos, aquelles persones que han acudit han aconseguit un obsequi que serveix com a avançament a la esperada nit dels Reis Mags i han tingut l’oportunitat de conéixer, conversar i fer-se fotos amb ells en un acte carregat de màgia i il·lusió.

La iniciativa substitueix a la particular arribada dels Reis Mags que celebra Alboraia en condicions normals. Tradicionalment, desembarquen en Port Saplaya, acudeixen a la Patacona i finalitzen la jornada amb la cavalcada i la recepció de xiquets i xiquetes a la casa Conde de Zanoguera, en el nucli tradicional. Amb la finalitat de garantir la seguretat dels veïns i veïnes a causa de la pandèmia COVID-19, la regidoria de Festes que encapçala Susana Cazorla va prendre la decisió de suspendre la celebració habitual i habilitar una que permetera complir amb totes les mesures sanitàries.

Per a això, s’ha delimitat la recepció en horaris segons el rang d’edat, evitant, així, aglomeracions de persones. Així, s’han habilitat tres punts fixos en els tres nuclis urbans, amb el que s’ha buscat no concentrar a tota la població en un mateix lloc. També s’han marcat els espais per a mantenir la distància de seguretat i s’ha recordat a la població l’obligació de portar màscara i dur a terme la higiene de mans, entre altres mesures que inclouen la col·laboració i vigilància de la Policia Local i Protecció Civil.

Durant la visita de les majestats d’Orient, l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría, i la Corporació Municipal han acudit a donar la benvinguda al municipi als tres reis. L’Ajuntament d’Alboraia ha ajudat i col·laborat amb ells buscant alternatives a la celebració habitual, un esforç, tal com explica l’alcalde, “necessari per a gaudir d’aquestes festes, sempre tenint en compte el context en el qual ens trobem i en el qual ha de prevaldre la seguretat de tots i totes”.