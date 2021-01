Els Reis Mags repartixen 3.000 bossetes amb sorpreses als xiquets i xiquetes de Cullera

Connect on Linked in

Els emissaris les distribuïren casa per casa amb unes mesures i protocols sanitaris estrictes

En la iniciativa han participat els establiments de llepolies de la ciutat

Els emissaris dels Reis Mags d’Orient arribaren ahir de matí a les cases de cada xiquet i xiqueta de Cullera carregats de llepolies, xicotets joguets i més sorpreses. En total 3.000 bossetes que Melcior, Gaspar i Baltasar compraren en els comerços del poble per als xiquets i xiquetes menors de 12 anys.

Així ho ha explicat la regidora de Festes, Susi Melià, qui també ha volgut destacar la participació de totes de les botigues de llepolies de Cullera que han ajudat als Reis Mags a preparar estos detallets per als xiquets i xiquetes. A més, també s’han distribuït llepolies sense sucre i sense gluten per a aquells que tenen certes intoleràncies alimentàries.

Concretament, tal com ha detallat Melià, «els detallets incloïen, a banda de les llepolies, joguets per a diferents edats i no sexistes com per exemple una trompa i un globus. A més d’una piruleta gegant i una carta en la que els Reis Mags es dirigien als xiquets i xiquetes del poble».

Tanmateix, els xiquets i xiquetes de Cullera respongueren a la petició dels Reis Mags dibuixant un somriure als sobres de les cartes. És per això que l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, ha volgut agrair l’enorme il·lusió dels xiquets i xiquetes que han omplit Cullera de somriures i han tornat a demostrar ser un exemple per a tots els majors.

«El que volíem es que cap xiquet i xiqueta perguera la màgia d’este dia i per això els Reis Mags enviaren als emissaris a que recolliren les cartes perquè cap família isquera de casa i que gaudiren d’un dels dies més màgics de l’any», explica Mayor. Precisament, «este dia màgic té que servir per a que eixos xicotets somriures que ens trauen els xiquets i xiquetes de Cullera no s’acaben i menys en estos temps complicats que estem vivint», ha detallat l’alcalde.

Protocol estricte

La màxima autoritat local ha explicat que tant el protocol de preparació de les bossetes com del repartiment per part dels emissaris reials ha estat amb una sèrie de mesures sanitàries estrictes.

«Per a poder fer esta feina, els emissaris passaren un test PCR el dia d’abans al repartiment, portaven doble mascareta, utilitzaven guants i es nebulitzaren tots els espais que participaren en el muntatge de les bossetes per tal de garantir la màxima seguretat», ha destacat Mayor.

Ja per la vesprada els Reis Mags arribaren a Cullera en una entrada màgica a la ciutat que es pogué seguir en directe per distintes plataformes de xarxes socials i per la televisió.