Els Reis Mags visiten els hospitals de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

Aquesta peculiar “cavalcada” té per objectiu fer més suportable l’estada de petits i grans celebrant amb ells el dia de Reyes

Les respectives visites comencen el dia 3 i finalitzen el dilluns 6 de gener en tots els departaments de salut de la Comunitat Valenciana

Els i les pacients ingressats als hospitals de la Comunitat Valenciana reben durant aquests dies la visita dels Reis Mags d’Orient. Les seues Majestats han entregat personalment els seus regals a xiquets, xiquetes i persones majors, o ho faran els pròxims dies, en una visita que s’emmarca dins del programa d’activitats nadalenques dels hospitals valencians.

Aquesta peculiar “cavalcada” té per objectiu fer més suportable l’estada de petits i grans celebrant amb ells el dia de Reyes. Així, els mags han visitat les àrees pediàtriques, on han obsequiat als xicotets amb regals adaptats a les seues edats, perquè obliden, per un moment, que romanen ingressats. De la mateixa manera, els més majors també han rebut la visita de les seues majestats, que han fet felices en aquest dia a moltes persones.

En concret, a l’hospital de Sagunt ha tingut lloc aquest divendres, dia 3 de gener, la gran festa dels Reis Mags, que va començar a les 11.00 hores amb l’animació i acolliment en la Sala d’actes, a càrrec de Camí de Nora. A les 12.00 els Reis Mags han visitat Pediatria i, posteriorment, han fet lliurament dels regals en la sala d’actes. Durant aquest acte també s’ha fet lliurament dels premis del concurs de targetes nadalenques organitzat pel Servei de Pediatria del Departament.

També a Alacant, aquest divendres, dia 3 de gener, els Reis Mags han visitat a les 12.00 hores unitats de Pediatria, Maternitat i Urgències de pediatria de l’Hospital Vega Baixa d’Orihuela. Són els mateixos que eixiran en la cavalcada d’Orihuela.

Dissabte 4

El dissabte dia 4 visitaran als i les pacients ingressats als hospitals General de Castelló (10.00 hores) i La Ribera (17.30 hores), procedents de la cavalcada amb cotxes d’època que organitza l’Ajuntament d’Alzira.

Els hospitals de Vinaròs i La Plana també comptaran el dilluns 6 amb l’arribada de SSMM d’Orient a partir de les 9.45 hores i de les 10.00 hores, respectivament, d’aquest dilluns per a alegrar l’estada de petits i grans.

Diumenge 5

El diumenge dia 5, la festa de la verema de Requena ha organitzat la visita de les seues Majestats a les 14.50 hores a l’hospital de Requena. Més tard, es desplaçaran fins a l’hospital de Xàtiva, poc abans d’iniciar la cavalcada de la ciutat que dóna principi a les 16.00 hores, per a, posteriorment traslladar-se al General Elx (17.00 hores).

Dilluns 6 de gener

El dilluns 6 comença la visita de les seues Majestats a l’hospital General d’Alacant, a les 10.00 hores, tant a les àrees pediàtriques com d’adults repartint regals.

El seu recorregut continuarà a l’hospital Sant Joan d’Alacant, on la visita començarà amb el lliurament de regals als fills dels treballadors del centre que així ho desitgen en l’hall de l’hospital i a continuació, a les 11.00 hores, també visitaran les Urgències pediàtriques, l’àrea de Pediatria, així com als pacients de la Unitat de Trastorns de l’Alimentació, posant punt i final al calendari d’actes nadalencs. Les seues Majestats visitaran l’hospital d’Alcoi a les 11.00 hores.

Es tracta dels Reis Mags que desfilen en la cavalcada d’Alcoi que, després de visitar la residència de majors arribaran acompanyats per la banda de música de la ciutat.

El dilluns 6, a València està prevista la visita dels Reis als hospitals La Fe (a les 10.00 hores), General de València (10.00 hores) Doctor Peset (10.00 hores), Clínic (10.30 hores) i Gandia (a les 10.30 hores).

A l’Hospital La Fe, els mateixos Reis Mags que reparteixen caramels en la cavalcada organitzada per l’Ajuntament de València, repartiran personalment els regals als i les pacients més xicotets ingressats en les diferents àrees de Pediatria: hospitalització, UCI, Psiquiatria i Trastorns de Conducta Alimentària i Urgències, entre altres. També visitaran i repartiran regals a la Casa Ronald McDonald situada en les proximitats de la Fe i on s’allotgen famílies de pacients pediàtrics sotmesos a tractament a l’Hospital La Fe que procedeixen de fora de València o d’altres comunitats autònomes.

Els Reis Mags de la Falla Mercat de Castella visitaran com cada any als xiquets i xiquetes hospitalitzats de l’Hospital General de València (10.00 hores) per a entregar-los joguets i xarrar amb ells i les seues famílies. Fa més de dues dècades que aquesta falla organitza una visita a la sala de Pediatria de l’hospital per a sorprendre i animar els xiquets i xiquetes que no han pogut passar la nit de Reyes a casa.

Per part seua, a l’hospital Doctor Peset, els reis d’Orient de l’Ajuntament de València desfilaran pels Serveis de Pediatria, Maternitat i Urgències Pediàtriques. A l’Hospital Clínic de València, com cada 6 de gener, els Reis visitaran als xiquets i xiquetes ingressats en la planta de pediatria d’escolars i onco-hematologia, la sala de lactants i l’UCI pediàtrica i neonatal.

Prèviament a iniciar el recorregut, les seues Majestats faran la tradicional visita a la cuina de l’Hospital on tindran preparat xocolate calent i el tortell de reis.