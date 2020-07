Els reis visiten Benidorm en la seua gira per Espanya després del coronavirus

Print This Post

Els reis Felip VI i Letizia han visitat aquest divendres la localitat de Benidorm(Alacant) dins de la gira que estan duent a terme per diverses zones d’Espanya després del confinament establit per la pandèmia per coronavirus.



El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assistit a la reunió que han mantingut els Reis d’Espanya amb representants del sector empresarial i dels principals sindicats de la Comunitat Valenciana.

En la seua intervenció, el cap de l’Executiu valencià ha agraït el compromís dels Reis d’Espanya amb la Comunitat Valenciana i la seua visita, que ajuda a visibilitzar la comunitat com una destinació turística segura. Els monarques s’han interessat per la situació del sector turístic i industrial valencià, i han passejat pel passeig al costat de la platja de Llevant.