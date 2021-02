Els restaurants i bars d’Algemesí pengen el cartell Es Traspassa per visibilitzar la situació que travessa el sector de l’hostaleria

Connect on Linked in

Si els obliguen a no treballar, reclamen solucions i ajudes directes per al secto

Des del 21 de gener l’hostaleria de la Comunitat Valenciana s’ha vist obligada a tancar les seues portes per a complir amb les mesures per a frenar la pandèmia del coronavirus.



Amb l’objectiu de visibilitzar la situació que travessa l’hostaleria des de l’Associació de Restaurants i Bars d’Algemesí, ARBAL, s’han mobilitzat per reclamar ajudes directes a la Generalitat i un pla gradual de desescalada, a més alerten del perill del tancament definitiu dels seus negocis.



El passat dissabte, amb un acte simbòlic, penjant cartells de “Es Traspassa” en els bars i restaurants d’Algemesí, ARBAL volia denunciar la situació que pateix el sector.

Mentre la condició no canvie i no es donen solucions, des d’ARBAL continuaran lluitant i reivindicant per visibilitzar la situació que travessen per no poder treballar.