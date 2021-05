Els riures estan garantits en la clownferència “Dona, vida i riures” que tindrà lloc el pròxim 26 de maig a Burjassot

Connect on Linked in

De mans de l’àrea d’Igualtat i Feminisme de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per l’Alcalde del municipi, Rafa García, i comptant amb el treball de Espai Dona, dimecres que ve 26 de maig, a les 19.00 hores, en el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado, tindrà lloc la segona activitat presencial programada des del citat servei.

Amb totes les mesures sanitàries establides i amb aforament limitat, la vesprada del dimecres es podrà gaudir de la clownferencia “Dona, vida i riure”, impartida per Amaia Prieto Marín; una activitat proposada entorn del Dia Internacional d’acció per la salut de les dones i subvencionada pel Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.

Com s’ha assenyalat, l’aforament és limitat per la qual cosa és necessària la reserva de plaça aportant el nom, cognoms i nombre de persones assistents per correu electrònic a accionsocial@burjassot.es o telefonant al 96 390 67 18.

Aquesta nova acció de l’àrea d’igualtat es tracta d’una conferència amb fonament i riures, per a reflexionar sobre aspectes vinculats al fet de ser dona, des d’una dinàmica divertida i catàrtica; una xarrada plena d’humor per a sentir, expressar i tractar l’apoderament, en definitiva, una trobada saludable i nutritiva per a dones de tota mena i condició i per a totes aquelles persones que vulguen participar en aquesta.