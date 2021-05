Els sanitaris i les agrupacions musicals de la ciutat reben l’espiga d’or honorífica.

Print This Post

Dissabte per la vesprada, en un entorn completament nou degut a les restriccions sanitàries vigents, el pati de les escoles Cervantes va ser l’escenari escollit per al lliurament dels bunyols d’or i brillants amb fulles de llorer, màxima distinció que atorga la Junta Central Fallera de València. Al mateix temps es varen fer entrega les espigues d’or, distinció que concedeix la Junta Local Fallera de Sueca als fallers majors de seixanta anys que tinguen una trajectòria com a fallers consolidada.

Amb música en directe -la xaranga Lo Lo Ló va ser l’encarregada d’amenitzar l’arribada dels guardonats i de fer sonar els pasdobles més reconeguts durant tot l’acte- es va desenvolupar aquest any l’entrega de recompenses, que tradicionalment es lliurava al mes de febrer.

La Junta Local Fallera de Sueca ha fet entrega de la seua màxima distinció, l’espiga d’or honorifica a dos col·lectius en reconeixement de la seua llavor en pro de les falles de Sueca, per realçar i enaltir la festa fallera i per vetllar per la seua continuïtat.

La primera de les espigues d’or honorífica ha estat concedida als professionals sanitaris i altres col·lectius de personal que presten els seus serveis en l’àrea de la Salut de la Ribera. Amb una gran emoció per part de la Fallera Major de Sueca, Alicia Falcó, al pertànyer a aquest col·lectiu, i amb una forta ovació per part de tots els presents, reberen l’espiga d’or, en representació de l’Hospital de la Ribera, el director mèdic de primària el Dr. José Manuel Soler, i el director d’infermeria el sr. Javier Teodoro; i en representació del Centre de Salut Integral de Sueca, el coordinador mèdic el Dr. José Alfredo Franco, i el coordinador d’infermeria el sr. José Ribera.

L’altre guardonat, ex aequo, van ser les tres societats musicals de la ciutat: la Unió Musical de Sueca, l’Ateneu Musical de Sueca i l’Agrupació Musical de El Perelló, les quals van rebre el seu guardó de mans dels seus presidents: En Guillermo Colechá, En Juan Mauro i Na Sofia Gomis, respectivament.

Va tancar l’acte un castell de focs d’artifici al compàs de l’himne.

La Junta Local Fallera vol transmetre el seu públic agraïment a l’excel·lentíssim Ajuntament de Sueca, pel seu recolzament a la celebració d’aquest acte.