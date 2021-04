Els sectors tradicionals valencians reben més de 347.000€ en ajudes del Pla Resistir

Print This Post

El pagament d’estes subvencions es realitzarà en un únic pagament per la totalitat de l’import concedit a cada persona o entitat beneficiària

Demà divendres s’aproven en Junta de Govern local dos nous pagaments de les ajudes Resistir que destinaran de 180.000 euros als autònoms i pimes del sector festiu de València.

Des que es van publicar les bases en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOPB) el 17 de març fins al dia 06 d’abril, ha estat oberta la convocatòria de les ajudes als autònoms i pimes dels sectors productius tradicionals. L’Ajuntament va llançar la segona convocatòria del Pla Resistir per a ajudar a les xicotetes empreses i autònoms amb seu a València que es dediquen a activitats econòmiques relacionades amb les festes tradicionals valencianes i que s’han vist greument afectades per la covid-19.

Esta convocatòria està destinada per als artistes fallers i de carrosses, el sector de la indumentària, bandes, insígnies i estendards, floristes, orfebres, pirotècnics i mitjans de comunicació dedicats al món de les falles i, en general, a les festes tradicionals de la ciutat. També el sector de les barques de promoció turística de la Marina i l’Albufera i les xicotetes empreses de lloguer de bicicletes.



La regidora de Desenvolupament econòmic, Pilar Bernabé, ha destacat que “demà s’aprovaran el tercer i quart pagament als sectors tradicionals amb imports de 128.200 € i 51.800 € respectivament, amb el que l’import total de les ajudes als sectors autòctons festius ascendirà a més de 347.000 €, beneficiant-se d’estes ajudes quasi 200 autònoms i pimes de la ciutat de València.



PAGAMENTS AJUDES RESISTIR PER AL SECTOR DEL TAXI

A més, s’aprovarà en la mateixa Junta de Govern Local el primer pagament de les ajudes del Pla Resistir dirigides al sector del Taxi amb un import de 173.200 € i 85 beneficiaris.



En este sentit Bernabé ha ressaltat que “som plenament sensibles amb la situació, derivada de la pandèmia de la COVID19, per la qual estan passant les pimes, persones autònomes i treballadors i treballadores de la nostra ciutat, i per aquest motiu estem fent el major esforç perquè les ajudes arriben al més prompte possible a les persones beneficiàries i es puga alleujar la difícil situació.”



“Una prova més de l’esforç i treball que estem realitzant és que s’aprovarà el primer pagament de les ajudes per al sector del taxi després de només 6 dies des de l’obertura del termini de sol·licitud. Continuem sent la ciutat que més ràpid està pagant les ajudes a les persones que més les necessiten”, ha recalcat la regidora.